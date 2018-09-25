Госконтроль «нашел» дорогие машины у чиновников «Белэнерго» 25.09.2018, 7:39

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Леонид Анфимов

В Беларуси будет «дело энергетиков»?

КГК завершил проверку формирования тарифов в энергетике и пришел к выводу, что работа по снижению затрат требует совершенствования. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании коллегии ведомства, на котором рассмотрены результаты проверки обоснованности затрат, включаемых в себестоимость производства тепловой и электрической энергии организациями Минэнерго, пишет БелТА.

Леонид Анфимов рассказал, что затянувшуюся модернизацию тепловых сетей энергетики объясняют дефицитом средств, при этом значительный объем финансирования направляется на цели, не связанные с повышением надежности и экономичности энергосистемы.

Он привел в качестве примера строительство семиэтажного офисного здания площадью 7 тыс. кв. м в центре Минска для размещения аппарата ГПО «Белэнерго». В него уже вложено около 2,9 млн долларов в эквиваленте, а в целом проект обойдется в 9 млн долларов. Также председатель КГК рассказал, что деньги тратятся на приобретение дорогостоящих легковых автомобилей, в том числе посредством зачетных схем с должниками за потребленные энергоресурсы.

«Очевидно, что все эти средства будут включены в стоимость энергооборудования, выполняемых работ и услуг, а в конечном итоге лягут на тарифы. По этим и другим направлениям проверяющими выявлены резервы на общую сумму около 120 млн долларов», — подчеркнул он.

На коллегии были озвучены факты «расточительного расходования средств при закупках материалов и комплектующих». Например, в марте этого года организацией «Белэнергоснабкомплект» по заказу «Гомельэнерго» проведен конкурс на закупку 90 т реагента для подготовки воды на Мозырской ТЭЦ. Предпочтение было отдано литовской компании, несмотря на то, что отечественный производитель предлагал такую продукцию в 2,5 раза дешевле. В итоге за товар переплачено более 42 тысяч евро.

Напомним, год назад Лукашенко потребовал у КГК разобраться с формированием тарифов в энергетике.