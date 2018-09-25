Шуневич: Полиция РФ будет осуществлять коннект между болельщиками и белорусской милицией 25.09.2018, 8:06

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Глава МВД заявил, что его ведомство будет пользоваться российскими «экспертами» и базами данных.

Глава МВД Беларуси и председатель наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич рассказал, как зарубежные сотрудники полиции будут помогать белорусским во время проведения II Европейских Игр, которые пройдут через год в Минск, сообщает pressball.by:

- Сотрудники полиции иностранных государств могут выступать на нашей территории только в качестве экспертов. Они будут осуществлять коннект между болельщиками данной конкретной страны с правоохранительными органами нашего государства. Они будут выступать в качестве возможного источника информации относительно конкретного нарушителя общественного порядка, используя свои базы данных. Это касается не только полицейских России, но и других стран.

Фактически мы пока не определились, из каких стран будут сотрудники. Откуда будет много болельщиков, из тех стран мы и попросим этих направленцев, — сказал Шуневич в эфире телеканала "Беларусь 1".

Ранее сообщалось, что во время Евроигр-2019 помощь белорусским правоохранительным органам окажет российская полиция.