«После революции люди на улицах стали улыбаться»
- Алексей Рощин
- 25.09.2018, 8:10
Заметки из Еревана.
Знакомая армянка поведала о весьма любопытном феномене. Сама она при этом в отчаянии.
А дело-то простое: она работает в Москве терапевтом, но они с мужем, тоже армянином, задумали перебраться на Родину, в Ереван, и купить для этого там квартиру. План прекрасный, деньги были - но когда она поехала (на днях) в Армению, чтобы окончательно присмотреться и наметить уже жилище для покупки - внезапно оказалось, что ей... не хватает! Понятно, одна из причин - наша, падающий рубль: часть своих сбережений они не успели вовремя перевести в доллары, и потому потеряли на девальвации, случившейся в конце лета.
Но вторая причина еще существеннее: помимо неприятностей с рублем, случилось нечто и вовсе неожиданное - в Ереване, говорит, очень сильно выросли цены на квартиры! Причем буквально за последние полгода!
- А что случилось-то? - полюбопытствовал я.
- Но ты же знаешь, - сказала мне Лиана, - что у нас весной случилась революция?
- Ну да, слышал.
- Так это все она!
- Как, из-за революции поднялись цены?? - поразился я. - Обычно же бывает наоборот!
- А у нас вот так. Я сама не верила, пока не съездила и не убедилась. У нас такое возникло воодушевление... Я имею в виду - у всех армян, во всем мире. И сейчас очень много человек захотели вернуться и жить в своей стране новой жизнью! Прямо очень много... Из-за этого цены выросли минимум на 30%, представляешь? В долларах! И скидки совсем перестали давать! И вот - у нас опять не хватает на то, что мы хотим...
- С ума сойти! - сказал я. - Да, не повезло вам с этой революцией!
Но Лиана тут со мной не согласилась. С внезапным чувством она произнесла, с этим характерным мягким армянским акцентом:
- Неет, ну что ты... Я сейчас только из Еревана - ты знаешь, у нас там люди впервые на улицах стали улыбаться...
Как говорится - за что купил... Но один факт несомненен - они с мужем опять остаются в Москве, переезд отменяют - у них не хватает денег на ставший таким дорогим и востребованным Ереван.
Алексей Рощин, livejournal.com