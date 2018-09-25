«После революции люди на улицах стали улыбаться» Алексей Рощин

25.09.2018, 8:10

Фото: AP

Заметки из Еревана.

Знакомая армянка поведала о весьма любопытном феномене. Сама она при этом в отчаянии.

А дело-то простое: она работает в Москве терапевтом, но они с мужем, тоже армянином, задумали перебраться на Родину, в Ереван, и купить для этого там квартиру. План прекрасный, деньги были - но когда она поехала (на днях) в Армению, чтобы окончательно присмотреться и наметить уже жилище для покупки - внезапно оказалось, что ей... не хватает! Понятно, одна из причин - наша, падающий рубль: часть своих сбережений они не успели вовремя перевести в доллары, и потому потеряли на девальвации, случившейся в конце лета.

Но вторая причина еще существеннее: помимо неприятностей с рублем, случилось нечто и вовсе неожиданное - в Ереване, говорит, очень сильно выросли цены на квартиры! Причем буквально за последние полгода!

- А что случилось-то? - полюбопытствовал я.

- Но ты же знаешь, - сказала мне Лиана, - что у нас весной случилась революция?

- Ну да, слышал.

- Так это все она!

- Как, из-за революции поднялись цены?? - поразился я. - Обычно же бывает наоборот!

- А у нас вот так. Я сама не верила, пока не съездила и не убедилась. У нас такое возникло воодушевление... Я имею в виду - у всех армян, во всем мире. И сейчас очень много человек захотели вернуться и жить в своей стране новой жизнью! Прямо очень много... Из-за этого цены выросли минимум на 30%, представляешь? В долларах! И скидки совсем перестали давать! И вот - у нас опять не хватает на то, что мы хотим...

- С ума сойти! - сказал я. - Да, не повезло вам с этой революцией!

Но Лиана тут со мной не согласилась. С внезапным чувством она произнесла, с этим характерным мягким армянским акцентом:

- Неет, ну что ты... Я сейчас только из Еревана - ты знаешь, у нас там люди впервые на улицах стали улыбаться...

Как говорится - за что купил... Но один факт несомненен - они с мужем опять остаются в Москве, переезд отменяют - у них не хватает денег на ставший таким дорогим и востребованным Ереван.

Алексей Рощин, livejournal.com