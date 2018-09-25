Business Insider: Путин бессилен перед Израилем 25.09.2018, 8:21

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Фото: Getty Images

Правитель РФ оказался в унизительной для него ситуации.

Россия столкнулась с трагедией в Сирии, где ее же союзники по ошибке сбили российский разведывательный самолет Ил-20 над Средиземным морем. Эта история подтверждает, что Владимир Путин чрезвычайно беспомощен в защите собственных людей, пишет издание Business Insider (перевод – inosmi.ru).

После падения Ил-20 российское Министерство обороны обрушилось с обвинениями на Израиль, который проводил в то время собственную операцию в Сирии. Сирийские ПВО не смогли должным образом взять на прицел израильские истребители и вместо этого стрельнули по российскому самолету, убив 15 россиян на борту с помощью российской же ракеты.

«На фоне такой плотности самолетов в сирийском небе в этом не было ничего удивительного. Это не первый раз, когда Путин выглядит так, будто совсем не способен защитить своих людей», — сказала эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская.

После того, как российские генералы обвинили во всем Израиль и угрожали ему «контрмерами», Путин назвал падение Ил-20 несчастным случаем, в котором никто не был виноват. Он не стал угрожать кому-то ответом. Небо над Сирией осталось «переполненным» и опасным. Российские самолеты продолжают летать теми же путями. Сирийские солдаты ПВО так и остались легкомысленными в выборе целей. Поэтому нет никаких гарантий, что трагедия не повторится вновь.

Россия вмешалась в сирийскую гражданскую войну «с грохотом» в сентябре 2015 года. Ее самолеты спасли сирийского диктатора Башара Асада и перевернули ход конфликта, в ходе которого вот-вот должен был быть свергнут режим Асада. Российские ракеты и военные защитили его, не позволив США тронуть и пальцем президента Сирии. И не важно, насколько жестоко он обходится с собственным народом.

Но вот прошло три года. Асад остался у власти. Россияне до сих пор умирают в Сирии. А Москва стала изолированной и слабой. Россия потеряла 9 самолетов и большое количество вертолетов на сирийской территории. Солдаты США в начале года разбили колонну российских наемников, которые приблизились к их позициям в Сирии, уничтожив до 300 россиян с помощью превосходящей силы в воздухе.

Недавно Америка пригрозила Сирии новым наказанием, если она вновь применит химическое оружие. А Россия угрожала ударить по американским войскам на сирийской территории. В ответ на это американские военные открыли огонь, чтобы заставить россиян передумать и отступить. После того, как США нанесли удар по Сирии в 2017-2018 годах, Россия постоянно угрожала ответом и расторжением связи с США. Но ничего такого на самом деле не произошло.

Путин постоянно пытается выставить себя влиятельным игроком, используя вакуум, который возник из-за нежелания Америки вмешиваться в сирийскую гражданскую войну. Но опять и опять Путин демонстрирует неспособность защитить своих собственных людей.

«Путин заполнил вакуум в Сирии, но для этого ему не нужна была сила супердержавы. Присутствие — это всегда релевантность, именно это и произошло в Сирии», — объяснила Борщевская. Путин «не напугал» США, заставив их воздержаться от вторжения в Сирию. Он просто верно оценил американские настроения и сыграл на отсутствии политической воли у американцев, чтобы убедить их европейских союзников в басне, будто Вашингтон «испугался».

«Так много людей на Западе боятся риска начала войны с Россией из-за Сирии. Но этого никогда не произойдут. Они не хотят воевать с нами, потому что знают, что не смогут победить», — сказала Борщевская. Россия одновременно и сильная, и слабая. Она действительно смогла с помощью своих самолетов и войск за три года спасти режим в Сирии и установить желаемый статус-кво. Но россияне чувствуют боль от этой кампании.

Агрессивные авантюры Путина на Украине и в Сирии привели к появлению экономических санкций и изоляции России, которые вредят экономике страны. В августе Путин нарушил свое старое обещание не повышать пенсионный возраст, которое он дал в 2005 году. Учитывая низкий уровень продолжительности жизни, россияне могут и не дожить до дня, когда государство начнет им выплачивать пенсии.

Однако, они уже сейчас могут увидеть, как их деньги тратятся на убийства на Украине и в Сирии. Россия справилась с задачей сохранить режим Асада в Сирии. Но когда дело касается защиты жизней россиян, потеря Ил-20 указывает на «чрезвычайно унизительную тенденцию» неспособности Путина защитить своих людей.