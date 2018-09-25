Арина Соболенко обыграла шестую ракетку мира на турнире в Ухане 25.09.2018, 8:26

Арина Соболенко

Белоруска вышла в 3-й круг турнира.

Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко победила во втором круге представительного турнира в китайском Ухане украинку Элину Свитолину, шестую ракетку мира, сообщает pressball.by.

Турнир ВТА "Премьер" в Ухане (Китай)

23-30 сентября

Призовой фонд — 2 746 000 долларов

Одиночный разряд. 2-й круг

Арина Соболенко (20 WTA, Беларусь) — Элина Свитолина (6 WTA, Украина) — 6:4, 2:6, 6:1