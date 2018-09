Основатели Instagram покинут компанию из-за разногласий с Цукербергом 25.09.2018, 8:31

Коллектив Instagram

Это может сказаться на капитализации Facebook.

Сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер написали заявления об увольнении и планируют покинуть компанию в ближайшие недели, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Позднее эту информацию подтвердил Систром в блоге компании, сообщает The Bell.

По данным NYT, о своем решении Систром, который занимает пост генерального директора Instagram, и Кригер, технический директор, уведомили топ-менеджмент Instagram и владеющий соцсетью Facebook в понедельник. Систром и Кригер не объяснили причин своего решения. Но, по словам собеседников издания, они планируют взять отпуск после ухода из Instagram.

Позднее в блоге компании они уточнили, что планируют взять паузу, что «освежить свое любопытство и творческое начало». «Построение новых вещей требует, чтобы мы отступали, понимали, что вдохновляет нас и нужно миру; это то, чем мы планируем заняться », — пишут Кригер и Систром.

В то же время Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что они уходят из-за растущих разногласий с гендиректором Facebook Марком Цукербергом относительно будущего приложения. Как объясняет издание, Систрому и Кригеру удалось сохранить независимость от Facebook после приобретения Instagram, однако в последнее время они были неприятно удивлены повышенным вниманием со стороны Цукерберга, который считает эту соцсеть драйвером роста для Facebook. Компания в последнее время стала чаще упоминать Instagram во время конференц-коллов с инвесторами. На одном из них Цукерберг объяснил, что Instagram стала расти вдвое быстрее после приобретения Facebook.

Уход основателей Instagram произошел всего через несколько недель после того, как главный операционный директор Instagram Марн Левин была переведена на должность глобального руководителя развития бизнеса всего Facebook. Ранее в этом году Адам Моссери, который ранее руководил новостной лентой Facebook, перешел в Instagram на должность руководителя продукта. Он, скорее всего, является и преемником основателей, говорят собеседники Bloomberg.

Представитель Facebook не смог предоставить оперативный комментарий NYT и Bloomberg. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг распространил заявление: «Кевин и Майк — выдающиеся лидеры, и Instagram — отражение их талантов. Я многому научился у них за последние шесть и получил большое удовольствие от этого сотрудничества. Я желаю им всего наилучшего и с нетерпением жду того, что они построят дальше».

Как пишет NYT, отставки произошли в момент, когда Facebook столкнулся с чередой самых серьезных кризисов в своей 14-летней истории. В последние два года соцсеть Марка Цукерберга критиковали за то, что она плохо защищает данные пользователей и недостаточно хорошо препятствовала иностранному вмешательству в американские выборы. Проблемы уже начали сказываться на бизнесе Facebook: в июле компания заявила, что рост доходов рекламы и количества ее пользователей замедлился. Это привело к обвалу капитализации Facebook, который стал рекордным за всю историю американского фондового рынка.

Контекст

Instagram был основан Кригером в 2010 году, в том же году к нему присоединился Систром.

Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $1 млрд, когда у Instagram было только 30 млн пользователей. Сейчас в соцсети более 1 млрд пользователей и она считается одним из самых успешных приобретений Цукерберга.

Это не первый случай, когда основатели приобретаемых Facebook компаний покидают их. В апреле из Facebook решил уйти сооснователь и глава WhatsApp Ян Кум (подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь). Тогда источники сообщали, что решение Кума связано с позицией Facebook по персональным данным пользователей.