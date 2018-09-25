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«Деревья ломались, как спички»: циклон Фабьен прошелся по Брестчине

  • 25.09.2018, 8:38

МЧС опубликовало фото последствий непогоды.

Из-за циклона Фабьен в ряде районов Брестской области наблюдались отключения электроснабжения, зафиксированы случаи падения деревьев, в том числе на автомобили, припаркованные под деревьями и с нарушением ПДД, говорится в сводке МЧС.

Издание brestcity.com опубликовало фото, по которым видно, что деревья ломались, как спички.

МЧС напоминает о действующем и во вторник штормовом предупреждении Белгидромета и призывает всех быть внимательными, осторожными, не парковать автомобили под деревьями.


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