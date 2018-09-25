Экономист: Каждый белорус вложил 3,5 тысячи рублей в провальную «модернизацию» 2 25.09.2018, 8:55

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Кто ответит за эти решения?

Государство не должно определять приоритеты и решать, куда должен инвестировать частник. Об этом заявил эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, сообщает «Ежедневник».

«Кто ответит, к примеру, за неправильные инвестиционные решения в 2015 году и проведенную тогда модернизацию экономики. Каждый белорус по сути вложил 3,5 тыс. рублей в те решения. И у меня соответственно возникает вопрос: почему? Я, к примеру, не готов чтобы за меня принимали решения, чтобы условно в «Гомсельмаш» и или еще куда-то вкладывались деньги», – отметил экономист.

Он уверен, когда бизнес-решения об инвестициях принимаются бизнесом, они рискуют своими деньгами, и, следовательно, в такой ситуации будут тщательно просчитывать все варианты в отличие от госсектора.

«Частный бизнес должен иметь право на принятие решений, поскольку сегодня многие частные предприятия гораздо эффективнее государственных, но для того, чтобы развиваться и становится еще более эффективным, ему надо притягивать ресурсы, которые искусственно закопаны в госсекторе, – отметил Дмитрий Крук.

«Приведу пример: огромная площадка в центре города – завод «Луч». Получается, в самом центре столицы на площади, которая стоит просто золотые деньги, стоит предприятие, которое производит продукцию в лучшем случае на один миллион долларов. Почему не отдать эти площади частому бизнесу, который распорядится всем этим гораздо эффективнее? – задается вопросом экономист. – Государство сегодня оставляет за собой последнее слово в решении: кому достанутся ресурсы. И если это не изменится, частный бизнес будет и дальше сталкиваться с барьерами».

Поэтому, по мнению эксперта, государство должно избавляться от несвойственных ему функций, особенно, что касается принятия инвестиционных решений. Кроме этого, считает Дмитрий Крук, нужно дать больше свободы самим регионам в принятии различного рода административных решений.