Пошла коса на камень Евгений Ихлов

25.09.2018, 8:31

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ЕВГЕНИЙ ИХЛОВ

Этот маятник должен дойти до конца, уничтожив авторитарный режим полностью.

Сокрушительные победы вполне бесцветных кандидатов от ЛДПР в Хабаровском крае (около 70%) и во Владимирской области (около 60%) - очень важный симптом.

Я не собираюсь вдаваться в рассуждения о том, что это - замена "шила на мыло" (судьбоносная июньская победа Ельцина 1991 года сейчас может смотреться точно так же), или о том, что победители будут немедленно встроены в систему.

Главное для меня даже не сбой электоральной машины орденоносца, но очевидный перелом в сознании.

Сразу могу отметить, что результаты ЛДПР лучше, чем у коммунистов на губернаторских выборах, хотя у КПРФ они лучше на муниципальных и регионально-законодательных.

Видимо, там, где с точки зрения простого человека он выбирает свою судьбу, советско-ностальгическая риторика неэффективна.

Зато там, где голосуют преимущественно пожилые - она действует.

На это указывает и явный провал второй "зюгановской" протестной волны.

Если акции 2 сентября еще позволяли Геннадию Андреевичу чувствовать себя наравне с Алексеем Анатольевичем, то теперь он эту возможность утратил.

Возможно, это - следствие предвиденного мною и ставшего уже очевидного всем провала КПРФ работы по подготовке референдума, который был для нее "оружием последнего шага".

Это тройное фиаско "партии власти", я полагаю, вызвано не только отказом путинизма от патерналистской модели (тот демонстративный разрыв "общественного договора" о котором только что так проникновенно написал правозащитник Юрий Самодуров, и который мог быть описан муссолиниевским описанием сути фашизма: "ешь - и молчи"), или очевидным исчерпыванием "эсхатологической мобилизации" последних четырех с половиной лет (накопившаяся усталость от "психологической окопной войны"), но и шоком от все большего массового понимания путинского обмана.

Ведь Путин воспринимался все время как защитник (его харизматический типаж "Старший брат - защитник") простых людей от хищного либерального правительства, которое только и мечтает, как обобрать и уморить голодом простого человека.

Как оказалось, Путин не может даже защитить своих солдат от турецких истребителей, американских бомбардировщиков и сирийских ракетчиков. Не может и от собственных министров и губернаторов...

Но я не собираюсь сейчас углубляться в поиски причин того, почему произошел надлом путинизма.

Главное, что он - начался...

Точнее, возобновился после явной витализации 2014-15 годов, когда социум в своем огромном большинстве был готов героически бросить вызов миру.

Надлом означает, что "коса инверсии", описанная в работах Александра Самойловича Ахиезера, пришла в движение и "срезает" установившуюся социально-идеологическую систему.

Этот "маятник" теоретически должен дойти до конца, уничтожив путинизм полностью.

Точно также, как он уничтожил советскую власть 27 лет назад, и петербургский период - 101 год назад.

"Коса инверсии" всегда приводит к политическому "выворачиванию" социума - как итог завершенного инверсионного исторического цикла.

Общество остается, условно говоря, поделенным на 86 и 14%, только достаточно быстро это становится 86% оппозиции и 14% - сторонников системы.

Только это преимущественно (на те же 6/7) сторонники ее радикализации: в нашем случае - завершения ее фашизации, как 28 лет назад огромное большинство оставшихся верными коммунизму были неосталинистами.

Что же касается будущего оппозиционного большинства, то и оно расслоится в той же пропорции - 1/7 - умеренных и 6/7 - радикалов...

Впрочем, сейчас мы переживаем уникальный момент, когда все только начинает поворачиваться, и "маятник" (с привинченной к нему "косой") еще только начинает свое, пока ещё медленное попятное движение.

Так в уникально либеральное для советских времен и еще вполне сытое лето 1987 года вдруг появилась частушка про мчащуюся тройку: Мишку - Райку - Перестройку...

Разумеется, этот маятник можно остановить.

Только куда более радикальными методами, чем в 2003 (арест Ходорковского) и в 2014 - вторжением в Украину и новой Холодной войной.

Теперь надо будет уже либо начинать демонстративную чистку "партии власти" - с еженедельными арестами министров и губернаторов, либо возобновление "Северного ветра" (теперь уже до Днепра и Одессы), превращения страны в военный лагерь.

Общество уже перестал устраивать полусталин-полугитлер, оно, возможно, готово принять завершенного тирана, но его не готова принять система, как она отвергла Андропова, предпочтя эксперименты с регулируемой либерализацией.

Впрочем, в какие конкретно формы выльется движение этого маятника сейчас, я не берусь сказать...

Евгений Ихлов, facebook.com