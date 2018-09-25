Видеофакт: ГАИ в Беларуси ездит на «лысой резине», провоцируя ДТП 6 25.09.2018, 9:09

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На обращение внимательных граждан проследовал странный ответ.

Если задаться вопросом, насколько волнует читателей ABW.BY то, на какой резине ездят сотрудники нашей ГАИ, ответ будет "очень сильно". Что, безусловно, здорово: люди не плюют на гражданскую ответственность, да и каждому понятно, что водитель авто со стертыми покрышками - потенциальный смертник. И ладно бы только он один, так ведь и окружающих зацепить может.

По следам материала о состоянии шин служебного автомобиля ГАИ Фрунзенского района с журналистами связался читатель, который рассказал, что еще в июле видел автомобиль ГАИ с бортовым номером П570… на "лысой" резине.

Внимательный гражданин не оставил увиденное просто так и написал заявление в местное отделение Госавтоинспекции. Однако в полученном ответе за подписью заместителя начальника ГАИ УВД администрации Фрунзенского района г. Минска Игоря Марата говорилось, что событие административного правонарушения отсутствует, в отношении данного водителя вынесено постановление о прекращении дела об административном нарушении.

Формулировка "отсутствие события административного правонарушения" на простом языке означает, якобы прецедента нет и не было. Мол, вам показалось, уважаемый.

К слову, это не первый случай, когда ГАИ игнорирует заявления граждан.

С аналогичным отношением к своему заявлению столкнулся еще один читатель издания . В августе этого года он заметил Citroеn с регистрационным знаком 3610 ОВ-7, который выезжал на проезжую часть через двойную сплошную. Дело было все в том же Фрунзенском районе столицы.

Молодой человек решил не оставлять этот случай без внимания и написал в ГАИ УВД администрации Фрунзенского района г. Минска заявление с просьбой привлечь водителя указанного автомобиля к административной ответственности. Но и в тот раз в действиях водителя Citroеn ГАИ не усмотрела факта правонарушения.

Комментирует юрист Евгений Грачев:

"Такая терминология, как "отсутствие события административного правонарушения", говорит о том, что правонарушения не было, то есть не было самого факта наличия "лысой" резины на транспортном средстве инспекторов ГАИ от слова "совсем". Такое обстоятельство в принципе исключает ведение административного процесса, о чем указано в статье 9.6 ПИКоАП РБ.

Статья 9.6. Обстоятельства, исключающие административный процесс

1. Обстоятельствами, исключающими административный процесс в отношении физического лица, являются:

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие в деянии состава административного правонарушения;

3) истечение сроков наложения административного взыскания…

Это выглядит довольно странным, поскольку видео наличия сильно изношенных шин есть, достоверность его не оспорена. Человек, снимавший видео, тоже есть. Инспектор ГАИ вполне реальный - сидит в автомобиле на месте водителя. Но если верить полученному ответу из ГАИ, то всего этого, оказывается, не существовало. Если проявить принципиальность, то такой ответ нужно обжаловать в вышестоящую организацию или прокуратуру.

Что касается случая с пересечением двойной сплошной, то, поскольку на самом месте предполагаемого правонарушения я не был, пришлось обратиться к Яндекс.Картам.

На них видно, что в том месте, где автомобиль Сitroеn выезжает с парковки и поворачивает налево, имеется двойная сплошная линия между транспортными потоками. Таким образом, водитель Сitroеn мог повернуть только направо, но не налево. Почему ГАИ иначе трактовала события на предоставленном видео, я сказать не могу. В любом случае "отсутствие состава административного правонарушения", как я говорил выше, в соответствии со статьей 9.6 ПИКоАП РБ является обстоятельством, исключающим административный процесс".