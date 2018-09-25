Вучич: Политика Сербии в отношении Косово потерпела поражение 25.09.2018, 9:44

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У Белграда не будет следующего шанса.

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич на встрече со своей партией заявил, что его политика в отношении Косово потерпела поражение, потому что "сербы предпочитают потерять все".

Об этом сообщает РТС.

"Сербы больше всего любят жаловаться на свою судьбу, больше любят плакать над чем-то, что осталось далеко, чем иметь что-то в своих руках", - отметил сербский лидер.

По его словам, в течение пяти лет переговоров по Косово он столкнулся с большим давлением. "Когда мы пытались выиграть что-то, мы теряли все из-за собственной безответственности", - заявил Вучич.

Сербский президент признал, что его политика в отношении Косово потерпела поражение в Сербии, выразив опасения, что у Белграда не будет следующего шанса. "Будет ли у нас новый шанс? Я боюсь, что нет. Но это не значит, что мы должны прекратить борьбу", - сказал Вучич.

"Мы будем бороться еще сильне за наших людей в Косово и Метохии. Мы будем бороться, чтобы эти люди были более обеспеченными, жили лучше, имели больше прав ...", - добавил сербский президент.