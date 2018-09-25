На Карибах вышла книга о развитии регги в Беларуси 1 25.09.2018, 9:50

Боб Марли

Фото: newyorker.com

Автор эссе о нашей стране – немец Клаус Нойманн.

В издательстве Университета Вест-Индии вышел в свет сборник «Рассказы о регги: музыкальные легенды и культурное наследие Ямайки», пишет Jamaica Observer (перевод – belmir.by).

В книге собраны пять статей – докладов разных авторов, выступавших с ними на Международной конференции по регги, которая уже много лет проводится в этом учреждении образования.

Один из данных материалов, которым, кстати, открывается сборник, имеет название «Я здесь родился: Глокализация музыки регги в Беларуси». Его автор – немец Клаус Нойманн.

Как сказано в предисловии к сборнику, эта работа Нойманна – первое исследование сферы регги в постсоветском обществе, которое стало доступно англоязычной аудитории.

Составитель книги – старший преподаватель Университета Вест-Индии Донна П. Хоуп, которая читает здесь лекции на отделении стран Карибского бассейна и музыки регги.

Данный вуз обслуживает территории названного региона: Багамские, Бермудские и Каймановы острова, Бардабос, Антигуа и Барбуда, Гренаду, Тринидад и Тобаго, Ямайку и так далее.