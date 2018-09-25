Цены в Беларуси выходят на новый уровень 1 25.09.2018, 10:11

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Даже регулируемые правительством цены начали небывалый за последнее время «разгон».

Нацбанк проинформировал общественность о динамике потребительских цен и тарифов в августе т.г. Первое, что привлекает внимание, – это ускорившийся в годовом выражении (август к августу) до рост цен после их «стабилизации» в июне–июле, пишет «Экономическая газета».

В целом же в августе наблюдаются более высокие темпы роста основных ценовых индикаторов в годовом выражении в сравнении с июлем.

Имевший место в июне–июле 2018 г. разгон цен на мясо птицы сменился стабилизацией их динамики, но о возврате к изначальному уровню говорить не приходится. Что характерно (и ожидаемо было неизбежным) – наблюдается временное ускорение роста цен на товары-заменители (свинину). Впрочем, их последующего «отката» к начальным уровням ожидать также, скорее всего, не стоит.

Административно регулируемые цены и тарифы (один из параметров инфляции, отражающий динамику цен и тарифов, напрямую регулируемых госорганами) в годовом выражении разогнались на 9,7% (9,1% – июль к июлю 2017 г.).

Первоочередной причиной послужил неоднократный прирост цен на автомобильное топливо (бензин, дизель) и нефтепродукты. Свой вклад в рост показателя внесли подорожавшие крепкий алкоголь и табачные изделия.

Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении прибавили 3% после показанного в июле к июлю 2017 г. падения цен на 7,3%. При этом имеющая место динамика цен на сезонные овощи и фрукты традиционна для трендов окончания лета. Вместе с тем значительное влияние оказал и серьезный рост цен на отдельные компоненты показателя, принимаемые в расчет (капуста белокочанная, бананы, цитрусовые), под влиянием которого цены на плодоовощную продукцию в августе снизились в меньшей степени, чем годом ранее.