Путин нервничает и боится 3 25.09.2018, 10:14

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Протесты в какой-то момент могут выйти из-под контроля.

Дальнейшая судьба Алексея Навального, протесты против пенсионной реформы и результаты выборов в российских регионах могут быть связаны, полагают опрошенные DW эксперты. "Навальный - ключевая фигура протестов, - считает Штефан Майстер (Stefan Meister), ведущий специалист по России Германского общества внешней политики (DGAP). - Я бы оценил это (задержание оппозиционера. - Ред.) как нервозность руководства с учетом недовольства в обществе и опасений, что в случае выхода на свободу Навальный сразу организует новые протесты, которые в какой-то момент могут выйти из-под контроля".

За что опять задержали Навального

Отбыв 30 дней административного ареста в спецприемнике за организацию акции протеста в январе, Алексей Навальный утром в понедельник, 24 сентября, провел на свободе всего несколько секунд, после чего был снова задержан уже по новому обвинению. Сообщается, что 42-летний оппозиционный политик обвиняется в нарушениях при проведении митинга, повлекших "причинение вреда здоровье или имуществу".

Подробности пока не известны, но, как написал в Twitter один из соратников Навального Леонид Волков, это связано с протестами против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября - в момент, когда оппозиционер уже находился в спецприемнике.

Навальный может снова на несколько недель оказаться под арестом, а значит - не сможет принять участие в акциях протеста ни против пенсионной реформы, ни в связи с нарушениями на региональных выборах. Акции против повышения пенсионного возраста проходят уже несколько недель по всей России, в том числе в Москве, где на минувших выходных в них приняло участие несколько тысяч человек.

Пенсионная реформа в России как катализатор протеста

Штефан Майстер считает, что ситуация в России быстро меняется, и что для Навального, которого до этого поддерживала в основном молодежь, может настать "ключевой момент". "Пенсионная реформа вызвала настолько глубокий общественный резонанс, что возможно более широкое протестное движение, если ему позволят сформироваться", - говорит эксперт. Если реформу не отменят, а экономические проблемы в РФ будут усиливаться, в том числе под влиянием санкций США, Майстер прогнозирует усиление акций протеста.

Поражение действующих губернаторов от "Единой России" в Хабаровском крае и Владимирской области на выборах в воскресенье, 23 сентября, и победу по итогам голосования кандидатов от ЛДПР берлинский эксперт также связывает с недовольством россиян пенсионной реформой.

"Хотя власти пытались контролировать эти выборы, особенностью их стало то, что голосовали как угодно - лишь бы не за кандидатов "Единой России", - отмечает Майстер.

Протестные настроения в России будут расти

Политолог Андрей Перцев из Московского центра Карнеги также объяснил новое задержание Навального тем, что российские власти "опасаются митингов по пенсионной реформе", хотя прямой связи задержания с губернаторскими выборами он не увидел. По его мнению, речь идет о "протестном голосовании", а победившие на выборах во Владимире и Хабаровске кандидаты от ЛДПР - "технические".

"Особенно Владимир Сипягин во Владимирской области - над его агитацией в соцсетях смеялись, она была сделана в карикатурном виде, про жесткую мужскую руку, - поясняет Перцев. - Сергей Фургал в Хабаровском крае практически не вел кампанию, это не была агитация человека, который хочет получить какой-то результат".

Как и Штефан Майстер, Андрей Перцев прогнозирует усиление протестных настроений в России. По его словам, сейчас против пенсионной реформы выступают те, кого она еще не коснулась. А через несколько лет "появится немало людей, которым пришлось дольше работать, и удовлетворенности властью им это не прибавит", добавил Перцев. В 2021 году в России пройдут следующие выборы в Госдуму.

Что теперь предпримут российские власти?

Российский публицист и политолог Федор Крашенинников полагает, что следствием протестного голосования на губернаторских выборах может стать как наказание "виновных" в провале на местах, так и дальнейшее усиление давления на оппозицию.

"В условиях столь очевидного падения политического иммунитета полная стерилизация среды оказывается едва ли не единственным шансом удержать власть, - пишет Крашенинников в своей колонке для DW. - Если подставные кандидаты от ЛДПР побеждают даже вопреки своему желанию, чего же могут достигнуть последовательные и жесткие критики власти, если у них вдруг появится шанс?".