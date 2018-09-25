Зинаида Михнюк: В Бресте Геннадия Федынича встречали стоя и аплодисментами 25.09.2018, 10:26

В Бресте прошла встреча регионального отделения профсоюза с лидером РЭП.

Это был один из плановых визитов лидера независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича, намеченный ранее на заседании Президиума, пишет praca-by.info.

На собрании разговаривали о том, как прошло «дело профсоюзов» и как будет работать организация после вынесения приговора; о ситуации в Беларуси на рынке труда и в рабочих коллективах членов профсоюза РЭП.

Отдельно останавливались на том, что парламент хочет внести в Трудовой кодекс изменения, которые придадут постоянный характер декрету № 29 о введении контрактной системы найма.

На встречу приехали профгрупорги из Березы, Барановичей и других городов. Традиционно на собраниях профактива присутствуют те, кто стоял у истоков профсоюза; те, кто работает – они рассказывают о том, что происходит в их трудовых коллективах; и приглашаются недавно вступившие в профсоюз – чтобы посмотреть, как работает профсоюз РЭП.

Лидер профсоюза РЭП в Брестском регионе Зинаида Михнюк назвала прошедшее собрание одним из лучших за последние годы:

– Людей пришло столько, что в офисе закончились табуретки, и люди стояли даже в коридоре.

Зинаида Михнюк поделилась информацией о том, как прошло собрание:

– Профсоюз РЭП живет и работает! Председателя встречали стоя и аплодисментами. Как еще по-другому выразить свое уважение одному из самых ярких лидеров независимого профсоюзного движения Беларуси? Геннадий Федынич рассказал о «деле профсоюзов»; люди рассказали, как они ходили на допросы. Каждый гордился тем, что он внес свой вклад в то, чтобы «дело профсоюзов» закончилось как можно лучше. Ведь недаром эти 814 протоколов допроса вынесли в отдельное дело – это был только плюс для профсоюза РЭП, ведь там – только хорошие отзывы. Следствие их никак не смогло пришить к делу.