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ФСБ начала проверку из-за утечки личных данных Петрова и Боширова

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  • 25.09.2018, 10:33
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Ведется поиск сотрудников МВД, которые «продали» журналистам анкеты.

ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Великобританией в отравлении Скрипалей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, ведется поиск сотрудников МВД, которые «продали» журналистам или иным лицам анкеты на получение заграничных паспортов и прочие документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — рассказал источник «Росбалта».

Bellingcat и The Insider, а также издание «Проект» сделали вывод о причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам на основе данных «базы ФМС» и информационной системы «Российский паспорт». В частности, издания опубликовали паспортные файлы Петрова и Боширова.

Bellingcat и The Insider не сообщили, как получили доступ к документам Петрова и Боширова; «Проект» заявил, что файл прислали на редакционную почту.

Великобритания обвинила Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По данным британского правительства, Петров и Боширов работают на ГРУ.


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