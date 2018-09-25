За стеной Дмитрий Быков, «Собеседник»

25.09.2018, 10:47

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Дмитрий Быков

Если система разучилась всему, кроме как стрелять, – стрельба уже бесполезна.

Надо, конечно, умудриться – назвать «Стеной» новое супероружие от концерна «Калашников». Уже есть анекдот про новейшую ракету «Сызрань», которая любой город, в который попадает, превращает в Сызрань. В России все превращается в стену, ничего уже не осталось, кроме этих стен, которыми власть отгораживается на всякий случай от агрессивных толп. Толп пока не видно, однако стена уже стоит.

На самом деле, конечно, это никакое не супероружие. Это нормальный грузовик, обшитый броней, который за 3–4 минуты умеет выставлять впереди себя такой же бронированный щит с бойницами. Из бойниц можно стрелять по толпе, если она попробует напасть. Предназначено для подавления массовых протестных акций. Эти акции, чувствуется, запугали власть до истерики – чем иначе объяснить тот факт, что Навального, едва успевшего вдохнуть воздух свободы после 30-дневного заключения, тут же, не дав выйти за ворота, сажают в машину и везут на следующий суд? Откуда такая паника? Только из-за того, что в трех регионах проголосовали против единороссов, проявив готовность выбрать хоть коммуниста, хоть элдэпээровца, лишь бы не представителя партии власти? Ну так это три региона, и никаких народных волнений там вроде бы не замечено… С чего тогда столь бурные и чрезмерные превентивные меры?

Очевидно, они там наверху все-таки чуть лучше информированы, чем мы: нам-то объективную социологию негде взять. А главное, они, видимо, понимают – как понимает уже и Медведев, проговорившийся, как обычно: нас ожидают трудные 6 лет. Это он, конечно, оптимист, потому что весьма возможно, что нас ожидают трудные 12, да и потом вряд ли полегчает. Разгребать всегда трудней, чем наваливать. Но, видимо, сверху действительно видно, что у народа в ближайшее время будут серьезные поводы проявить агрессивность. Поэтому ему заранее показывают бронированный грузовик с бойницами: видите, что будет?

Да ничего не будет. Потому что у стены ведь две стороны, и важно не только то, кто ее атакует, но и то, что там за ней. А за ней гниль, как показала история с Петровым и Бошировым; за ней трусость, некомпетентность, вырождение. И не факт, что сидящие за этой стеной готовы будут стрелять сквозь эти бойницы. Потому что если уж предельно инертное российское население начало биться о стену – стрелять бессмысленно: ее все равно повалят. Или сбегут, оставив стену торчать перед пустотой. Есть один важный социологический закон, еще ни разу никем не нарушенный: если система разучилась всему, кроме как стрелять, – стрельба уже бесполезна.

Дмитрий Быков, «Собеседник»