«Не исключено, что следующими под раздачу попадут учителя или милиционеры» 7 25.09.2018, 10:52

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Что думают барановичские медики о «деле врачей».

Истории выявления взяточничества среди чиновников системы здравоохранения прогремели на всю страну этим летом. «95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств», – обозначил масштаб проблемы Лукашенко. Почему «взялись» за медиков и что думают о «деле врачей» сотрудники барановичских медучреждений?

«Если коррупция и есть, то не среди рядовых медработников»

Медицинские работники Барановичей согласились обсуждать тему коррупции только на условиях анонимности, пишет intex-press.by. По словам собеседников, взятки медработникам в Барановичах «может, и дают», но кому именно и о каких суммах идет речь, они не знают.

– Мне кажется, что даже если бы врач и хотел получить взятку, в наше время это очень опасно, поэтому вряд ли кто-то на это решается, – говорит одна из собеседниц.

– Может, кому-то и дают что-то, но из моих коллег, насколько я знаю, ни денег, ни дорогих подарков никто не принимал. Максимум – это шоколадка, коробка конфет. А это разве взятка?

– Кто-нибудь хоть раз слышал, чтобы врач или медсестра просили деньги или какой-то подарок от пациентов? Я уверен, что нет. Люди сами считают, что отблагодарить врача – это хороший тон, поэтому и несут кто что может – кто домашние яйца, кто конфеты, кто алкоголь… Мы отказываемся, но ведь пациенты на это даже обижаются, – рассказывает еще один собеседник, работающий в медицинской сфере.

На их взгляд, если коррупция в медицине и есть, то это касается высокопоставленных чиновников этой сферы – тех, кто на уровне республики решает вопросы с закупками дорогостоящего оборудования, каких-либо препаратов. А рядовые медработники, по их мнению, к коррупции никакого отношения не имеют.

«Напишите лучше благодарность»

Собеседники говорят, что материальная благодарность не влияет на оказание помощи пациенту.

– Лечить в любом случае будут так, как это позволит делать имеющаяся аппаратура, профессионализм врачей. Если, например, отправить пациента в ближайшее время на МРТ бесплатно нет возможности из-за очереди, то это место, даже если пациент даст вознаграждение врачу, не появится. Если человек не хочет ждать – есть платные услуги. Все будет официально и законно, – объясняет один из врачей.

А если пациент хочет выразить благодарность медикам, то лучше, говорит собеседник, сделать это законным способом:

– Напишите благодарность в больнице, в поликлинике или, например, на сайте Минздрава. Врачу и приятно, и материально поощрить его могут.

Показательная мера?

По мнению собеседников, руководство страны «взялось» за медиков не потому, что эта сфера самая коррумпированная. На их взгляд, разгром в здравоохранении – «показательная профилактическая мера для всех белорусов», попытка лишний раз продемонстрировать, что «шаг вправо, шаг влево – расстрел».

– Такое чувство, что вернулся 37-й год. Не так давно коммунальщиков за тарифы на услуги ЖКХ разносили, сейчас взялись за медиков. Не исключено, что следующими под раздачу попадут учителя или милиционеры, – говорит одна из собеседниц. – На мой взгляд, власти просто пытаются держать все население в железных рукавицах. Теперь уже страшно не только занимать какой-то высокий пост, но и быть рядовым работником.

По словам барановичских медиков, никаких кардинальных изменений в их работе после обнародования «дела врачей» не произошло. Разве что о недопустимости брать даже шоколадки им стали напоминать чаще.