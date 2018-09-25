Крымский мост: Украина нанесла серьезный удар по России 25.09.2018, 10:58

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Корабль "Донбасс" и буксир "Корец"

Фото: navy.mil.gov.ua

Как будут развиваться события в Азовском и Черном морях.

23 сентября корабли ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" прошли под построенным Россией Керченским мостом, который Москва использует для предотвращения экономической деятельности Украины. И хотя украинские суда постоянно сопровождали российские военные единицы, Украине удалось реализовать свое право на свободный проход Керченским проливом.

О важности этого факта и возможном дальнейшим развитии ситуаций "Апострофу" рассказал экс-заместитель главы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко:

- Надеюсь, что украинская операция стала началом процесса прорыва российской блокады. Я разделяю это событие на чисто военный аспект и военно-политический. Военный заключается в том, что из-за обострения ситуации в Азовском море на стратегическом уровне - президента и СНБО - приняли решение о формировании военно-морской базы. Понятно, что надо защищаться. Формирование такого органа управления должно повысить эффективность боевых действий, если они будут необходимы. Пока мы уступаем российским силам в акватории Азовского моря, и поэтому нам нужно более эффективно использовать все свои возможности.

Для защиты мы будем использовать имеющиеся в этом районе силы: артиллерию, танки, системы залпового огня, вертолеты Ми-24, штурмовики и истребители, которые могут поражать наземные и надводные силы, а также, если необходимо, бомбардировщики. Чтобы повысить эффективность действий этих сил, нужно их управление. Когда мы перешли от АТО, в котором силы действовали более или менее самостоятельно, к формату Объединенных сил, их эффективность возросла.

Поэтому создают эту базу, прилагают усилия, и зашли два эти суда Военно-морских сил. Одно будет выполнять функции подвижного пункта управления базой - это очень важно. Не менее, а может, и более важно то, что Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины спланировали и провели переход двух этих судов из Одессы вдоль крымских берегов, под знаменитым мостом и через акваторию Азовского моря в Бердянск. Украина сделала это, чтобы четко показать, что мы действуем в рамках международных соглашений.

Было важно увидеть реакцию россиян. Эта ситуация их, безусловно, раздражала. Москва понимала, что, если она будет препятствовать, это будет иметь для нее серьезные международные последствия через Генассамблею ООН. Важно, в каком виде дальше будет существовать договор 2003 года, который был заложен еще во времена Советского Союза.

Мы нанесли серьезный идеологический, пропагандистский удар по Российской Федерации, и теперь россияне ищут объяснения прохода украинских кораблей в море, где, как они говорили своей аудитории, Россия является полным хозяином. Они будут искать выход из этой ситуации. С одной стороны, продолжать давление на Украину в Черном и Азовском морях. Кроме того, все более актуальным для них становится вопрос подачи воды и электроэнергии в Крым, потому что ситуация там ухудшается. То есть они заинтересованы в том, чтобы связать эти вопросы. Ну, и конечно, оказать давление на Украину на оперативном уровне - вокруг Азовского моря и Крыма.

Чтобы развить этот процесс, Украине следует строить базу, заводить корабли, организовывать сопровождение конвоями. То есть наращивать свои силы и обеспечивать экономическую деятельность в районе Азовского моря. Украина проводит испытания противокорабельных ракетных комплексов, современной системы залпового огня. Есть перспективы, нам нужно время. Но в связи с последствиями незаконной аннексии Крыма и потерями, которые понесли наши Военно-морские силы, требуется обновление корабельного состава и средств, которые могут действовать в интересах ВСУ в этом районе с суши и воздуха.