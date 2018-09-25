Циклон Фабьен обесточивал почти 500 населенных пунктов по всей Беларуси 25.09.2018, 11:12

Фото: МЧС

Порывы ветра валили деревья и отключали электричество.

Пострадавших от циклона Фабьен, который пришел в Беларусь 24 сентября, нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Еврорадио".

Порывы ветра, достигавшие 21 метров в секунду, валили деревья и отключали электричество.

По информации МЧС, за прошедшие сутки ветер повредил крышу одного жилого дома и одного сельскохозяйственного здания. 44 раза сотрудники МЧС и других организаций выезжали убирать поваленные деревья. На Брестчине было зафиксировано 23 таких случая, в Гомельской области — 7, на Минщине — 1, на Могилевщине — 13. Поваленные деревья повредили шесть машин.

В Лельчицах на Гомельщине около 14 часов отключилась электроэнергия, так как на высоковольтную линию 110 кВ упало дерево. Примерно через час подача электричества в райцентре была восстановлена.

По сведениям ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории страны нарушалось электроснабжение 488 населенных пунктов. Все отключения были оперативно ликвидированы.