Кто убил рядового Коржича 5 25.09.2018, 11:47

1,607

Александр Коржич

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности.

Возможно, мы никогда не узнаем, кто именно убил молодого солдата из Пинска: сам ли он наложил на себя руки, или же в его смерти виновны посторонние. Но уже теперь, исходя из прозвучавшего в ходе судебного процесса, который почти закончен, можно сказать: в смерти Коржича виновно государство, пишет Семен Печенко для «Салiдарнасцi».

Именно оно в лице армии призвало молодого парня на службу и не смогло гарантировать ему право на жизнь. Александр погиб не на войне и даже не на учениях. Он умер в мирное время — в петле, со связанными ногами и майкой на голове.

Свою роль в этой трагедии сыграло командование Печей. Бывший начальник 3-й школы 72-го учебного центра Александр Чернов заявил в суде, что о поборах и издевательствах над солдатами узнал только после разговора с матерью погибшего солдата. Экс-начальник учебного центра Константин Чернецкий также якобы не знал о фактах неуставных отношений.

Возможно ли это?

Отметим для начала, что поводов находиться в тонусе у командиров в последние годы было предостаточно. Напомним о тех, которые до боли напоминают историю Коржича.

В августе 2016-го в части №41684 батальона охраны и обслуживания застрелился Сергей Муругов из Глубокого. Родные солдата были уверены, что его довели до самоубийства. По словам матери Сергея, в армии 23-летний молодой человек стал тревожным, часто звонил ей в слезах и просил выслать немаленькие суммы денег.

30 марта 2017-го солдат Артем Бастюк в присутствии родителей и начальства воинской части №25849 назвал фамилии «дедов», издевавшихся над солдатами. На следующий день его нашли повешенным.

Логично предположить, что подобные инциденты должны были стать уроком для руководства центра. Но что мы видим?

Расследуя дело Коржича, следствие установило больше 150 эпизодов превышения власти тремя сержантами. Они же — Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич — проходят потерпевшими по делу ротного Коржича Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала. А это еще факты неуставщины в придачу к вышеупомянутым полутора сотням. И ничего этого руководство Печей не знало до того, как Коржича нашли в петле?

К смерти солдата косвенно причастны те, кто назначал его командиров, сыгравших, возможно, одну из главных ролей в этой истории.

Экс-командир роты Суковенко признал в суде, что был не полностью готов занимать свою должность. Более того, бывший ротный сделал еще одно красноречивое признание:

— Я не встречал ни одного офицера, который бы знал в полном объеме свои обязанности.

Сержант Барановский рассказал в суде, что получил звание лишь потому, что пришел срок: «Ничем другим я объяснить не смогу».

Как выяснилось, Барановский не знал о незаконности получения от солдат вещей и денег. Не знал и о праве не свидетельствовать против себя.

В суде выяснились подробности взаимоотношений сержантов и ротного Суковенко. По их свидетельствам, старший лейтенант выдавал солдатам и сержантам неполное денежное довольствие, заставлял варить себе кофе за их счет, отбирал продукты, практиковал взятки за право пойти в увольнение.

По моему мнению, как человека, прошедшего армию, в смерти Коржича виноват бардак, царивший в части.

Поломка телефона или отсутствие четкой инструкции на подобные случаи, или же банальное попустительство командиров — все это никак не оправдывает тот факт, что солдата на целую неделю упустили из виду. Солдата, к которому накануне приставляли охрану в медроте.

Коржича убила бедность белорусской армии. И символом ее является прапорщик, «занимающий» у срочника карточку до зарплаты.

Пока офицеры будут обсчитывать солдат, рыскать по их тумбочкам в поисках пайки, о дисциплине и высоком моральном духе в армии можно забыть. Командир, который думает о том, как прокормить семью, перестает заботиться о подчиненных. Именно в такой ситуации многие из офицеров начинают закрывать глаза на выкуп телефонов и «раздачу собак».

И о самом печальном. Дело Коржича, благодаря широкой огласке, стало одним из самых громких армейских скандалов, связанных с дедовщиной. И это дало надежду на то, что за проблему в этот раз возьмутся очень и очень серьезно. Практика же показала, что государство, развернувшее тотальную кампанию по борьбе с дедовщиной по всей стране, занимается скорее борьбой со следствием, а не с причиной.

Страшным подтверждением этому служат новые смерти в армии: в начале сентября с разницей в несколько дней на Гродненщине погибли два солдата. В обоих случаях у родных и земляков погибших есть сомнения в официальной версии произошедшего.