СМИ Израиля: Ракеты России ударили по ней самой 25.09.2018, 12:01

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И вот – большой русский провал.

Если отсеять от событий, произошедших в понедельник ночью над Средиземным морем у Латакии, сострадание (гибель 15 членов экипажа и военных инструкторов) и политические соображения (ухудшение отношений между Москвой и Иерусалимом), останется суть: российский самолет сбила российская же ракета, пишет израильское издание Walla.

Похоже, что после первой волны негодования, выразившейся в гневной речи официального представителя российского Министерства обороны о том, что израильский F-16 использовал Ил-20, чтобы приблизиться и атаковать цель, в Кремле опомнились. В сдержанном заявлении президент Владимир Путин предварительно принял версию Израиля при условии, что командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин отправится в Москву и расскажет коллегам о результатах проведенного расследования. Другая часть заявления Путина об усилении безопасности российских войск на авиабазе и порту в Латакии касается больше Сирии, чем Израиля. Таким образом, Башару Асаду должно стать понятно, что отныне его офицеры не смогут также свободно нажимать на кнопку «пуск».

Если прочитать текст официального заявления Израиля на английском языке, на котором Путин свободно говорит (как и на немецком), становится понятно, что юристы приложили все усилия, чтобы убрать из документа любые намеки на ответственность Израиля. Нет извинений, раскаивания или даже сожаления. Эмоция, которую Израиль согласился выразить, — печаль. Когда происходит катастрофа, становится грустно независимо от вопроса ответственности и других факторов.

После прихода российских ВВС в Сирию — россияне последовательно утверждают, что речь идет только о военно-воздушных силах и подразделениях военной полиции — Министерство обороны в Москве заявило, что с оперативным контрольным подразделением ВВС Израиля в Кирье была установлена горячая линия. Аналогичные каналы для взаимодействия появились со штаб-квартирой ВВС американского Центрального командования в Аль-Обейде, Кувейт, а также штаб-квартирами в Турции и Иордании.

Израильские ВВС сбили ракетами «Хок» одного из своих пилотов над Димоной и еще одного — в северном Синае. Происходили также двухсторонние воздушные инциденты. Что касается израильтян, которые попадали по россиянам, это произошло не на этой неделе. Длинный список начинается с событий июля 1970 года в Суэцком канале и заканчивается атакой по Сирии во время войны Судного дня (1973 год — прим. пер.), когда советские солдаты и моряки погибали в воздухе и на море. Случалось также и обратное: ракеты Scud, выпущенные СССР, убили по меньшей мере шесть солдат израильской армии к западу от канала.

Аварии и инциденты характерны для зон военного действий, и Сирия — именно такое место, где идет война всех против всех с использованием любых доступных средств.

Крушение самолета Constellation Эль-Аля над Болгарией, самолет Корейских авиалиний, выполнявший рейс 007 (не имеет отношению к Джеймсу Бонду), который был сбит советским истребителем. Иранский самолет, который разлетелся на части над Персидским заливом, потому что американский авианосец по ошибке принял его за потенциально опасный бомбардировщик.

Вывод, который следует из таких прискорбных событий, заключается в том, что для диалога между участниками, использующими воздушное пространство, необходимы сложные механизмы, и именно это происходит между оперативным управлением российского Генштаба и отделом внешних связей Управления планирования Генштаба израильской армии на регулярных встречах, а также при приведении в действие канала во время операции. Израильтяне и русские не похожи на сирийцев и русских или израильтян и американцев. Когда речь идет о союзниках и тех, кто работает с подобными системами, нужен регламент с повторением и отработкой, а также система радиолокационного распознавания.

Россия тоже понимает неудачу

И вот большой русский провал. После продажи сирийцам всех видов ракет класса «земля-воздух» они должны были убедиться, что в машинах управления и контроля установлена система радиолокационного распознавания, сочетающаяся с российскими самолетами, взлетающими с аэродрома в Хмеймиме и приземляющимися там. Такая система радиолокационного распознавания должна была предупредить сирийскую противоракетную оборону о том, что нужно воздержаться от пуска ракет.

Если система радиолокационного распознавания была установлена на российских истребителях, но не на транспортных или разведывательных самолетах, крушение которых приводит к многочисленным жертвам (а не только гибели пилота и штурмана, как это случилось, когда три года назад турки сбили российский самолет), за эту преступную халатность должен заплатить кто-то в российской армии.

Израиль прав, когда не дает Ирану перевозить через территорию Сирии оборудование, которое повысит точность ракет «Хезболлы» и тем самым увеличит шансы на войну, поскольку Хасан Насралла и Касем Сулеймани решат, что способны поражать базы ВВС, инфраструктуру и населенные пункты. Не стоит придавать слишком большое значение упрекам, которые выслушали министр обороны Авигдор Либерман и посол Израиля в Москве Гари Корен (Биньямина Нетаньяху Владимир Путин, по всей видимости, припас для личной встречи).

Россия хочет прекратить гражданскую войну в Сирии, установить там режим Асада и лишить Израиль иранского предлога. От политики применения силы, о которой в кабинете Норкина говорил начальник штаба Гади Айзенкот, нельзя отказываться только потому, что сирийцы убили русских оружием, которое от них же и получили.