Российские пограничники устроили провокации возле Мариуполя 25.09.2018, 12:20

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Провокации были остановлены действиями украинского флота.

ВМС Украины сообщили о попытках провокаций со стороны российских пограничников вблизи Мариуполя.

Как сообщили ВМС, вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа Мангуст, который недавно уже опасно маневрировал рядом с украинским катером Морской охраны, сообщает nv.ua.

"Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров Лубны и Кременчуг он был остановлен и недопущен к месту стоянки поисково-спасательного судна Донбасс и морского буксира Корец", - заявили в ВМС.

В пресс-службе ВМС добавили, что некоторые средства массовой информации начали распространять очередной фейк российской пропаганды о якобы оплате лоцманских услуг стране-агрессору: никакой оплаты лоцманских услуг при следовании через Керченский пролив не было.

Напомним, 25 сентября, два корабля ВМС Украины (Донбасс и Корец) прибыли в Бердянск.

23 сентября судна Донбасс и Корец прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым (так называемый Крымский мост), а на следующий день прибыли в город Бердянск.

Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.