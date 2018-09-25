Фотофакт: Потоп в быховской школе

Фотофакт: Потоп в быховской школе1
- 25.09.2018, 12:21
С потолка капает, в коридорах – ручьи.
Редакция belsat.eu получила письмо со снимками затопленной школы № 2 в Быхове.
Читатель утверждает, что ремонт крыши начали не летом, а в сентябре, когда в школе полно детей:
«В кабинетах находиться невозможно. С потолка льет дождь. Детей держат в актовом зале. Дети задыхаются – нет притока воздуха, но домой их никто не отпускает».
В отделе образования Быховского райисполкома рассказали, что «ситуация под контролем», ремонтные работы ведутся.
«Это не наша вина, что школу затопило. Был сильный дождь, а фирма, выигравшая тендер, плохо сработала. Может использовала несвойственную технологию, крышу сняли, но не закрыли помещение», – рассказывает заместитель главы Наталья Малашенко.
На вопрос, что будет со школьниками, чиновница говорит, что их уже распределили в другие учебные заведения.
«В свою школу дети ходить не будут, пока не починят крышу. Ученики с учителями теперь ходят на занятия в другие школы и лицеи города».
По контракту, крышу должны отремонтировать до половины октября. Но будет ли так, Наталья Малашенко говорит с неуверенностью.
«Бог его знает. Надеемся. Мы же не виноваты, что так поздно начали ремонт. Как средства из бюджета поступили, так и начали».