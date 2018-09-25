Фотофакт: Потоп в быховской школе 1 25.09.2018, 12:21

С потолка капает, в коридорах – ручьи.

Редакция belsat.eu получила письмо со снимками затопленной школы № 2 в Быхове.

Читатель утверждает, что ремонт крыши начали не летом, а в сентябре, когда в школе полно детей:

«В кабинетах находиться невозможно. С потолка льет дождь. Детей держат в актовом зале. Дети задыхаются – нет притока воздуха, но домой их никто не отпускает».

В отделе образования Быховского райисполкома рассказали, что «ситуация под контролем», ремонтные работы ведутся.

«Это не наша вина, что школу затопило. Был сильный дождь, а фирма, выигравшая тендер, плохо сработала. Может использовала несвойственную технологию, крышу сняли, но не закрыли помещение», – рассказывает заместитель главы Наталья Малашенко.

На вопрос, что будет со школьниками, чиновница говорит, что их уже распределили в другие учебные заведения.

«В свою школу дети ходить не будут, пока не починят крышу. Ученики с учителями теперь ходят на занятия в другие школы и лицеи города».

По контракту, крышу должны отремонтировать до половины октября. Но будет ли так, Наталья Малашенко говорит с неуверенностью.

«Бог его знает. Надеемся. Мы же не виноваты, что так поздно начали ремонт. Как средства из бюджета поступили, так и начали».