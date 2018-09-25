Ученые: Существует пять методов продлить жизнь 3 25.09.2018, 12:29

1,355

На протяжении долгого времени ученые задаются вопросом, как продлить жизнь.

Продолжительность жизни связана не только с генетикой, но и со здоровым образом жизни и правильным питанием, пишет orthodox.od.ua.

На протяжении долгого времени ученые задаются вопросом, как продлить жизнь. Однако только сейчас они назвали пять методов. На первом месте, по мнению специалистов, стоит ограничения во взрослом возрасте потребляемые калории. Это приведет к снижению, риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Специалисты из Гарварда выяснили, что кратковременное голодание также положительно влияет на длительность жизни. Дело в том, что голодание дает возможность снижать нагрузки на энергетический обмен в клетках.

Канадские специалисты говорят, что продлить жизнь помогают физические нагрузки или хотя бы прогулки пешком. При этом ходить необходимо в энергичном темпе.

Один год обучения в университете продлевает жизнь на 11 месяцев. Высшее образование способствует меньше зависеть от вредных привычек.

В последнее время ученые значительно продвинулись в создании «таблетки от старости». Американские специалисты недавно опубликовали две научные работы, в которых поведали о своих достижениях.