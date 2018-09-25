«Жена только дотронулась до дивана – и подлокотник рухнул» 25.09.2018, 13:08

Роман Яворчук

Фото: Intex-press

Житель Барановичей рассказал о конфликте с мебельным салоном.

Житель Барановичей Роман Яворчук вместе с женой решили купить диван и попали в неприятную ситуацию. У дивана, который горожане осматривали в одном из мебельных магазинов, упал подлокотник и разбил рядом стоявшую вазу. Мужчина уверен, что ни он, ни жена в произошедшем не виноваты: подлокотник не был закреплен. Но магазин требует возместить ущерб, пишет intex-press.by.

«Жена дотронулась, и он рухнул»

В мебельный магазин, расположенный в одном из торговых центров города, Роман Яворчук с женой пришли в первой половине дня 13 сентября. По словам мужчины, они собираются купить диван, поэтому решили прицениться, посмотреть, какие варианты есть. Зашли и в этот магазин.

– Мы подошли к одному из понравившихся диванов, и жена провела рукой по подлокотнику. Как только она немного отошла, подлокотник упал и разбил стоящую рядом декоративную вазу, – рассказывает Роман. – Подлокотник не был закреплен. Мы не ложились на диван, не садились на него. Жена только дотронулась, и он рухнул.

Сразу после этого, по словам Романа, к ним подошла продавец магазина и со словами «вы попали» стала звонить руководству фирмы – уточнять, какую сумму требовать за разбитую вазу.

– Она сказала, что мы должны заплатить 60 рублей! – возмущается Роман. – Мы говорили, что подлокотник не был закреплен и нашей вины в случившемся нет, но продавец нас не слушала. К компромиссу мы так и не пришли.

Оставив продавцу свои паспортные данные, Роман с женой ушли из магазина и стали выяснять, законно ли с них требуют деньги. Мужчина обратился в Общество защиты прав потребителей в Барановичах, коротко рассказал о случившемся, и там ему сказали, что ничего платить он не должен. Роман вернулся в магазин, сообщил об этом продавцу, но та, по словам мужчины, по-прежнему настаивала на своем.

– Она во всем винила нас, сказала, что уже обратилась в милицию. Доказывать что-то было бесполезно. Я написал отзыв по поводу случившегося в Книгу жалоб и предложений и уехал домой, – говорит Роман. – Уже несколько дней с женой переживаем, нервничаем, хотя, по сути, ни в чем не виноваты. Почему в других магазинах вся мебель закреплена, а в этом такое самоуправство?

«Если диваны не трогать, то ничего не рушится»

В мебельном магазине не отрицают, что подлокотник дивана действительно не был закреплен. Но считают, что ваза разбилась по вине Романа и его жены.

– Подлокотники у нас не закрепляются нигде и никогда. Мебель в магазине часто перемещается, грузчики и рабочие не всегда есть на месте, поэтому подлокотники просто составляются. Это не представляет опасности для людей. Если диваны не трогать, то ничего не рушится, не разваливается, – пояснили «IP» в магазине и отметили, что у них действует правило: покупателям нельзя самостоятельно, без контроля со стороны работников магазина «производить с мебелью какие-либо действия».

Правда, это правило, как и то, что элементы мебели не закреплены, в магазине нигде не указано.

– Если человек хочет получить какую-либо информацию о мебели, потрогать диван или сесть на него, надо позвать консультанта, – объясняют в магазине. – А эти покупатели никого не звали и, по-моему, садились на диван. Ваза разбилась в результате их поведения.

На вопрос, почему представители торговой точки не подошли к Роману и его жене или хотя бы при входе не предупредили о том, что в магазине действуют особые правила, ответили, что «никто не обязан ходить по следам покупателей». По словам представителя магазина, правоохранительные органы не усмотрели в действиях Романа преступления или правонарушения, так как намеренно вазу он не разбивал. Несмотря на это, компания намерена отстаивать свои интересы в суде.

– Абсурдный случай. Эта ваза там пять лет стояла и никому не мешала. Почему им (Роману и его жене. – Ред.) не признать свою вину? Ведь они виноваты в том, что имущество повреждено. А они только создают трудности для себя и для других, – сказала продавец. – Насколько мне известно, гендиректор намерен обратиться с иском в суд.

«Если товар размещен неустойчиво, посетитель не несет ответственности»

В Белорусском обществе защиты прав потребителей говорят, что, если подлокотник действительно не был закреплен или был закреплен плохо, возмещать ущерб за разбитую вазу Роману и его жене не придется.

– Каждый случай надо рассматривать индивидуально, но здесь, скорее всего, «страдает» выкладка товаров. Если товар размещен неустойчиво, то посетитель не несет ответственности за порчу имущества, – говорит Анна Суша, председатель Белорусского общества защиты прав потребителей. – Если дело дойдет до суда, суд разберется в нюансах.

Ответственность за порчу товара несет

покупатель:

– если он взял в руки товар и по неосторожности выронил его и разбил;

– если к порче товара привело «неестественное» поведение покупателя в торговом зале (бег, драка, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.п.);

– если покупатель намеренно разбил тот или иной товар (например, взял в руки бутылку дорогого алкоголя и с размаху бросил ее о стену).

магазин:

– в случае, когда в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же эти проходы заставлены коробками, «горками» из товара;

– если товар расположен на стеллаже неустойчиво и, взяв одну банку, покупатель разрушил всю «конструкцию»;

– если в магазине мокрый пол, и покупатель испортил товар, поскользнувшись;

– если товар разбился, упав с ленты на кассе.