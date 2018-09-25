Нина Богинская: Каждый месяц власти забирают у меня 50% пенсии 25.09.2018, 13:12

Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

Известная 72-летняя активистка считает существующую власть нелегитимной и не признает ее законы.

Известная общественная активистка Нина Богинская рассказала сайту palitviazni.info про свою жизненную позицию, выдержку и бесконечные штрафы.

"В прошлом году мне выписали штрафов примерно на 17.500 долларов", - говорит 72 летняя пенсионерка.

Нина Богинская - одна из тех, кто не боится выйти на улицу с бело-красно-белым флагом и, кстати, делает это постоянно. Милиция квалифицирует это, как «несанкционированные пикеты», и уже длительное время выписывает пожилой женщине большие штрафы, которые в общей сумме достигли уже фантастических для пенсионерки размеров. Принимает активное участие Нина Богинская и в защите Куропат...

- На днях меня по поводу защиты Куропат вызвали в Боровляны в милицию, но я не поехала, - говорит Нина Богинская. - Я говорила и говорю сейчас, что эта власть нелегитимна, а значит, я не признаю ее законы. Правда, милиционеры сами приехали к ресторану в Куропатах.

Я вообще не понимаю, когда наших активистов штрафуют и отправляют на "сутки" только за то, что они защищают Куропаты - святое место для белорусов. И я защищала и буду защищать также интересы тех, кого бросают за Куропаты на "сутки". А милиционерам объяснила, что мы защищаем свою нацию, отличительную культуру, язык и место, где были убиты наши предки.

- Вы участвуете не только в защите Куропат, но и в других акциях. Сколько штрафов уже получили за последнее время?

- Я занимаюсь только примерными подсчетами, и если они правильные, то в прошлом году мне выписали штрафов примерно на 35 тысяч рублей (около 17.500 долларов). А в этом году в основном штрафуют за защиту Куропат - до 40 базовых величин выписывают. Поэтому несколько тысяч долларов, по-видимому, уже тоже накопилось.

- Вы не оплачиваете штрафы принципиально?

- Нет платила и не собираюсь это делать. Но с октября прошлого года каждый месяц государство забирает у меня 50 процентов пенсии. В результате 160 рублей получаю на руки, столько же идет на погашение штрафов.

Одним словом, штрафы мне выписывают гораздо быстрее, чем я успеваю их компенсировать из своей небольшой пенсии. На моем примере власть пытается запугать других, чтобы те прекратили активную деятельность.

- Чтобы взыскать штрафы, судебные исполнители объявили даже аукцион по продаже вашей дачи. Чем это дело закончилось?

- Дачу так и не продали, не нашлось желающих купить. Состоялось несколько аукционов, никто не пришел, и Смолевичский отдел принудительного наказания вообще отказался выставлять на аукцион эту недвижимость. Дело перенаправили в отдел принудительного наказания Первомайского района Минска.

Пытались продать мой участок и в Пуховичском районе, но там тоже, по-видимому, ничего не получилось. Вроде бы суд по этому поводу был, но я даже не знаю, чем он закончился. На суды я не езжу.

Власть вообще ведет себя странным образом. С кем она борется? На что тратятся государственные средства? На пенсионерку, которая выходит на улицу с плакатами или бело-красно-белым флагом.

- А вашу минскую квартиру не трогают?

- Она не моя, так как я от нее отказалась. Квартира принадлежит детям, документы давно оформлены должным образом.

- Будете ли продолжать свое сражение?

- Одно могу сказать: ничего противозаконного я не делаю. Мне хочется просто справедливости. Я - человек, у которого болит душа за Беларусь.