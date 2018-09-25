Папа Римский стал электронным резидентом Эстонии 25.09.2018, 13:11

Понтифику вручили электронный паспорт страны.

Папа Римский Франциск стал первым главой государства, получившим электронное резидентство Эстонии.

Об этом сообщает Postimees.

Электронное удостоверение личности Папе Франциску во вторник, 25 сентября, вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Эстония стала первой страной в мире, где с 2014 года предлагают виртуальное резидентство иностранцам. Электронные резиденты могут пользоваться широким спектром государственных онлайн-услуг.

До папы Франциска е-резидентами Эстонии стали главы правительств Японии, Германии и Люксембурга.

Папа Франциск прибыл с визитом в Таллинн во вторник. Перед этим понтифик посетил Литву и Латвию. Его поездка по балтийским странам приурочена к 100-летию провозглашения независимости в этих государствах.