Ирина Геращенко о политике Минска: Пахнет чистой координацией действий с Кремлем 6 25.09.2018, 13:11

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Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

Белорусские власти в очередной раз выступили одним фронтом с РФ

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю, пишет первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в «Фейсбуке».

И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики. Потому что нейтральные страны (как это показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы воздержались, проголосовали желтой кнопкой. Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную «13-тку», проголосовавших против, нажав красную кнопку.

Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. А такая позиция полностью противоречит статусу страны, являющейся площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Я – за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве и голосовать с Кремлем в унисон против Украины.