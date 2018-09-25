Чиновники об отоплении в больницах и детских садах: В среду потеплеет 5 25.09.2018, 13:47

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В Беларуси заметно похолодало.

Второй день на улице холодно. Читатели tut.by интересуются: планируют ли в связи с этим включать отопление в больницах и детских садах.

Во вторник днем в Минске +9…+11. Холодно на улице, прохладно в помещениях. Однако, как пояснили журналистам в отделе энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома, включать отопление пока не собираются. В том числе в больницах и детских садах.

— В среду потеплеет, — отмечают чиновники. И поясняют, что батареи включают лишь тогда, когда пять дней среднесуточная температура +8 °С.

— Обычно потребителей первой группы — детские сады и учреждения социальной значимости подключают в октябре, — отмечают специалисты. — Холодно бывает и летом, но в июне никто отопление не включает. Мы смотрим на ТКП (технический кодекс устоявшейся практики. Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода. — Прим.), если требования ТКП будут выполняться, то по необходимости отопление будем включать.

Но погода за окном на этом пока не настаивает. В среду, по данным Белгидромет Минприроды, максимальная температура воздуха днем по стране составит +8…15 °С. В четверг — +10…16 °С, по юго-западу до +18 °С, в пятницу — +10…16 °С, по югу +17…20 °С.

Напомним, на 26 и 27 сентября объявлен оранжевый уровень опасности. В Беларуси ожидается сильный ветер.