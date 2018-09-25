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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

  • 25.09.2018, 14:25
  • 1,207

На валютных торгах в Минске 25 сентября доллар, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0062 и составляет Br2,0882 (24 сентября - Br2,082 за $1).

Евро подорожал на Br0,0056 до Br2,4544 (24 сентября - Br2,4488 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0219 до Br3,1726 за 100 российских рублей (24 сентября - Br3,1507 за 100 российских рублей).


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