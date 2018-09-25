Юрий Грымчак: Белорусских миротворцев не будет на Донбассе 25.09.2018, 14:26

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Юрий Грымчак

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины внес ясность в вопрос о миротворцах.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала "112 Украина".

"Стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии, более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участия не будут, сообщает unian.net.

При этом нужно учитывать, что Беларусь имеет очень маленький опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так что тут без вопросов", - отметил Грымчак.

Заместитель министра уточнил, что со стороны России также есть требование, чтобы это были не страны Альянса. Главное, что на сегодняшний день позицию по миротворческой миссии разделяют США, Германия и Франция. "Главные страны, которые заняты в этом процессе, готовы поддержать те предложения, которые выразила Украина", - сказал Грымчак.