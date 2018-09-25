Новый декрет о «тунеядцах» - это узаконенный властями рэкет 1 25.09.2018, 14:43

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Но белорусов не стоит недооценивать.

C 1 января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начнут получать «тунеядские жировки». Новый лукашенковский декрет затронет десятки тысяч белорусов. Зачем власти идут на такие непопулярные меры и ответит ли белорусский народ? Сайт Сharter97.org задал эти вопросы активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артему Черняку.

- Это легкий способ набить прохудившуюся казну. Почему у властей не ладится с МВФ, другими финансовыми организациями, почему Лукашенко постоянно стоит на кремлевской паперти, протягиваю руку? Да все потому, что по долгам нужно платить. Вовремя и с процентами. Именно по этой причине власти раз за разом обращаются к «внутренним ресурсам».

Вот так и родилась идея «выжать соки» из безработных, плюс собрать оброк с живущих за рубежом белорусов. Мы имеем дело с рэкетом на государственном уровне.

- Главное отличие обновленного декрета о «тунеядцах» от первой версии - специальные комиссии. Как вы относитесь к нововведению властей?

- Все прекрасно знают, какие люди сидят в этих «тунеядских» комиссиях. «Депутаты», милиционеры, учителя-фальсификаторы - хорошая такая компания. Многие уже сравнивали эти «кружки по интересам» со «сталинскими тройками».

Неплохое сравнение. Но я бы не делал им такие комплименты. В сталинской империи был размах, это была машина зла. А «лукашенковские тройки» - жалкая пародия. Вся система Лукашенко - это пародия и «мыльный пузырь». Диктатор пытается копировать СССР. Да, система злая, бесчеловечная, но бутафорская. Так что я бы не называл их «сталинскими тройками». Это мелкие пакостники, которые за палку колбасы готовы продать своего соседа.

- Остановятся ли власти на «тунеядцах»?

- Знаете, я не удивлюсь, если после «тунеядцев» власти примутся за какие-нибудь другие слои населения. Режим постоянно прибегает к подобным мерам. Когда-то власти «обобрали до нитки» ИП, на протяжении долгого времени штрафуют активистов оппозиции, повысили пенсионный возраст, сегодня решили поживиться за счет «тунеядцев». Если люди проглотят и эту выходку - не удивлюсь, что начнутся времена военного коммунизма и продразверстки, когда власти перейдут к глобальному грабежу.

- Первый декрет о «тунеядцах» встретил жесткий отпор. Ждать ли нам реакции белорусов на новую версию декрета?

- Можно найти тысячу и одну причину, почему белорусы не выйдут на протест. Перед Маршем рассерженных белорусов, который состоялся в прошлом году и дал толчок всему протестному движению, я слышал много критики и откровенного «нытья». Но люди вышли. Вопреки всем прогнозам. Поэтому не стоит недооценивать белорусов.