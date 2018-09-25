Россия получила от Украины официальную ноту о разрыве Договора о дружбе 5 25.09.2018, 14:48

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Москва сожалеет.

Россия 24 сентября получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]», — информировал дипломат. По его словам, договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года.

Руденко заявил, что Москва сожалеет, что Киев решил разорвать договор о дружбе. «Украина решила не пролонгировать большой договор с Россией, конечно, мы весьма сожалеем об этом. Несмотря на то, что этот договор был рамочным, он задавал тон всем другим соглашениям», — сказал он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В октябре этого года истекал срок, когда стороны должны были заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период. 17 сентября президент Украины подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.