Как БТ выдавал зарубежную машину за отечественную разработку 7 25.09.2018, 14:52

3,874

Телевизионщики вводили зрителя в заблуждение.

Последние дни телеканал "Беларусь 1" трижды в новостях сообщал о новой машине для городского хозяйства, которую минские машиностроители должны презентовать до конца нынешнего года. Однако, рассказывая о новинке, телевизионщики почему-то демонстрировали зарубежный аналог, вводя зрителя в заблуждение, пишет abw.by.

Новость о новой коммунальной машине, созданной в Беларуси, выходила в телевизионный эфир 21 сентября и дважды 24-го. Во всех случаях зритель мог видеть один и тот же видеоряд с подметально-уборочной машиной, демонстрирующей свои умения на улочках явно какого-то американского городка. Как выяснилось, это была Green Machines 525HS, которую в 2006 году вывела на рынок компания Applied Sweepers (ныне - Green Machines International GmbH со штаб-квартирой в Ноймаркт-ам-Валлерзе, Австрия).

Выйти на след Green Machines нам помог заместитель главного конструктора ОАО "МАЗ" Николай Лакотко. Однако к Минскому автозаводу, как оказалось, упомянутая в теленовостях новая отечественная машина для городского хозяйства не имеет никакого отношения - МАЗ разрабатывает коммунальную технику только на шасси собственных серийных грузовиков.

Мы продолжили свои поиски и выяснили, что новая отечественная разработка для уборки городских улиц на самом деле выглядит вот так:

Это первая в Беларуси малогабаритная коммунальная машина, получившая название ММК-2000. За ее создание отвечал Объединенный институт машиностроения НАН Республики Беларусь, а если конкретнее - специалисты Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля (РКЦМП).

Они разработали дизайн-проект машины в целом, конструкторскую документацию кабины и ее систем, а также провели комплекс расчетных исследований и виртуальных испытаний на основе современных технологий компьютерного моделирования процессов.

В основе ММК-2000 - универсальное шасси с шарнирно-сочлененной рамой и гидростатическим приводом на все четыре колеса. Благодаря "ломающейся" раме обеспечиваются оптимальные показатели маневренности и проходимости, что в стесненных городских условиях является одним из важнейших преимуществ. Благодаря гидростатическому приводу двигатель машины (на первом опытном образце установлен дизель Deutz мощностью 65 кВт, или 87 л.с.) работает с постоянной скоростью в наиболее экономичном диапазоне оборотов независимо от скорости движения, что уменьшает износ, расход масла и количество выбросов. Движение машины осуществляется посредством гидростатического рулевого управления.

Впервые в металле ММК-2000 была продемонстрирована минувшим летом в рамках выставки "Белагро-2018" на стенде компании "Дормашэкспо", которая изготовила опытный образец и в дальнейшем займется серийным производством новой машины.

На сегодняшний день, как нам удалось узнать, ММК-2000 успешно прошла заводские и часть сертификационных испытаний. На машину получены документы, разрешающие выезд на дороги общего пользования. На текущей неделе ММК-2000 должна будет поступить в ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" для прохождения опытной эксплуатации. До конца года планируется завершить сертификацию новой коммунальной машины, после чего она поступит в серийное производство. Об этом abw.by рассказал директор "Дормашэкспо" Дмитрий Пришивалко.