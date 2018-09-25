Фотофакт: Витебчанин забрал жену с дочкой из роддома на фуре 1 25.09.2018, 14:58

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Роман и Наташа Москалевы

26 лет назад из того же третьего роддома отец Романа Москалева встречал жену с сыном.

Роман Москалев — дальнобойщик из Витебска. В воскресенье, 16 сентября, у него родилась дочь. В следующие выходные молодой отец отправился забирать жену с ребенком из роддома, пишет tut.by. Тогда он даже не думал, что о его поступке будет гудеть весь город. Он просто приехал за своими девчонками на фуре.

26 лет назад из того же третьего роддома папа Ромы встречал жену с сыном.

— Не совсем так, — объяснял молодой человек. — Я немного поломал систему. Отец тогда оставил фуру за воротами роддома, а я въехал во двор. Жена с вещами стояла на первом этаже, увидела меня в окно, стала посылать воздушные поцелуи. Наташа была в шоке. Она думала, я возьму такси. Потом повторяла: «Это самый лучший день».

Поступок молодого папы понравился не только супруге, но и прохожим. Кто-то сфотографировал фуру, украшенную шарами и розовыми буквами «Еду за дочей», и выложил снимки в соцсети. За пару часов посты набрали сотни лайков и десятки комментариев. Рома воспринял такую реакцию горожан спокойно и с удовольствием рассказывает о своей идее. Все это, говорит, случилось благодаря папе.

— Еще до того, как я женился, знал: забирать из роддома жену и ребенка буду на фуре. Неважно, сын у меня будет или дочь, — вспоминает молодой человек. — Это как ответочка отцу.

Ромин папа всю жизнь работал дальнобойщиком, шесть лет назад его не стало. Но мама хорошо помнит тот сюрприз. Поступок сына для нее тоже оказался неожиданностью. Встречать невестку она приехала с другими родственниками чуть раньше Ромы.

— В общем, она была в восторге, — коротко описывает ее состояние молодой человек.

О том, что стал папой, Рома узнал в пути.

— Я находился в рейсе, ехал в Люберцы — город в Московской области, — вспоминает тот день собеседник. — За пару километров до места назначения мы с Наташей созвонились и договорились: доеду, передохну и ее наберу. Я приехал, уснул и вдруг меня будит друг, говорит: тебе жена уже несколько раз звонила. Я понял: началось.

Спать тут же перехотелось, а через четыре часа Наташа написала, что родила. По такому поводу начальник фирмы, где работает Рома, разрешил дальнобойщику изменить маршрут и отправиться в сторону дома. Машина с другим водителем уехала в следующий рейс. Молодого папу это не расстроило. Он снова позвонил в Минск директору, спросил, даст ли он ему фуру, чтобы встретить жену из роддома. Руководитель не отказал. Правда, ближайший транспорт нашелся лишь в Лепеле. Ключи от него были в Орше. Но кого это могло остановить?

— Меня поддержал друг Денис. Он съездил за ключами в Оршу, а я уже потом в Лепель. С ним мы машину и украшали, — продолжает собеседник. — Когда на фуре ехали в роддом, люди реагировали очень положительно. Снимали на видео, махали из окон машин, сигналили.

В роддом папа и сам заехал под громкий сигнал. Один из врачей, правда, сделал замечание, но Рома все объяснил: «У меня праздник, дочь родилась», — и извинился.

Медсестры были удивлены.

— Не вспомнили родителей, — улыбается молодой человек. Зато он хорошо помнит тот момент, когда ему вынесли дочку. Помнит, как забирался с ней в кабину, Наташа, кстати, тоже быстро поднялась. Счастливые родители даже толком не сфотографировались. Хорошо, близкие сняли видео.

По дороге домой счастливый отец продолжал сигналить, дочке это не мешало, она тихонько спала. А когда пару раз открывала глаза, мама показывала ей дорогу.

— Как сейчас ваши девчонки?

— Хорошо, девочку решили назвать Мирослава. С женой они сейчас дома, а я отскочил в аптеку, малышке нужно кое-что купить, — рассказывает Рома на ходу.

До следующего рейса ему еще две недели, поэтому побыть с родными время есть.

— Ожидали, что ваш поступок будут так активно обсуждать?

— Время сейчас такое, много кто сидит в телефонах, потому все могло случиться. Но все это было не затем, чтобы на нас обратили внимание, — признается молодой человек. — Просто хотел сделать приятное жене. Чтобы дочке, когда вырастет, показать, как папа ее забирал. Видео мы же специально для них снимали.

Рома улыбается и рассказывает, что Наташа просмотрела эту запись уже с десяток раз. И даже сейчас, когда он уходил в аптеку, пересматривала.

— Не боитесь, что после такого Мирослава тоже захочет стать дальнобойщиком?

— Нет, я ей с детства буду объяснять, что это не профессия, — неожиданно отвечает молодой отец. — Живешь не в семье, ночуешь в машине, никакой романтики.

Зато за пределами водительской кабины в Роминой жизни романтики хватает. Он пока еще не знает, чем дальше будет удивлять своих девчонок, но то, что будет, — это факт.

— Только пусть они сначала окрепнут. А я потом что-нибудь придумаю.