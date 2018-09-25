Боширов, Петров и все, все, все 2 Борис Соколов, «День»

25.09.2018, 15:07

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Судя по всему, в ГРУ и ФСБ перестали «ловить мышей».

Появились новые данные о Петрове и Боширове, а также, о тех, кто имел счастье (или несчастье) получать близкие по нумерации к принадлежащим им загранпаспорта. Оказывается, ранее уже «сладкая парочка» арестовывалась в Нидерландах (не исключено, что в связи с попыткой совершить кибератаку на местную секретную химическую лабораторию, исследовавшую данные о применении химического оружия в Сирии). И, если бы голландские власти не ограничились бы высылкой, а попытались привлечь Боширова и Петрова к ответственности за шпионаж и попытку кражи секретных данных, глядишь, не было бы и отравления в Солсбери.

Хотя, наверное, все-таки было бы. Вряд ли ГРУ и ФСБ испытывают дефицит в киллерах, можно не сомневаться, что их еще с советских времен подготовлено с большим запасом. Странно другое. Если голландские власти действительно задержали Боширова и Петрова с теми же самыми паспортами, с которыми они потом въехали в Соединенное Королевство и добрались до Солсбери, почему голландская иммиграционная служба и полиция не сообщили британским коллегам о задержании и депортации подозрительных россиян? И элементарно не передали британцам данные об их паспортах? Если бы передали, в Англии «сладкую парочку» тотчас бы занесли в базу данных «нежелательных иностранцев» и просто не впустили бы в страну. Не исключено, что тогда в Москве паспорта на новую пару киллеров до президентских выборов в России подготовить бы просто не успели, а после 18 марта операция с «Новичком» во многом потеряла бы смысл. Хотя, конечно, роль отравителей спокойно мог бы взять на себя кто-то из по меньшей мере четверых российских агентов, которые въехали в Англию одновременно с Бошировым и Петровым, но по британским паспортам. Однако, в любом случае, халатность голландцев способствовала трагедии в Солсбери.

До этой трагедии полиция и спецслужбы большинства европейских стран предпочитали не связываться с подозрительными россиянами даже тогда, когда имелись надежные сведения, что это киллеры, собиравшиеся убить того или иного эмигранта (в частности – Бориса Березовского). Европейцы предпочитали не лезть в «русские разборки», чтобы не осложнять отношения с Москвой, и вместо судебного процесса тихо высылали таких лиц на родину. Остается надеяться, что после отравления в Солсбери спецслужбы стран Евросоюза будут гораздо больше внимания уделять въезжающим в Евросоюз россиянам и начнут всерьез расследовать подозрительную деятельность некоторых российских граждан.

Также выяснилось, что люди, получавшие загранспаспорта с номерами, близкими к номерам загранпаспортов Петрова и Боширова, не только имели связи с ГРУ, но и посещали страны Европы в те времена, когда там происходили весьма интересные события. Некий гражданин по фамилии Крымский, у которого номер паспорта всего на единицу отличался от номера паспорта Боширова, 16 июля 2015 года заработал штраф на 3000 рублей за нарушение ПДД, причем в качестве адреса ответчика указал Хорошевское шоссе, 76 Б. По этому адресу находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны (бывшего ГРУ), знаменитый «аквариум».

А вот некто Андреев получил паспорт на несколько единиц позже Боширова, и по нему осенью 2016-го летал в Белград. А как раз тогда разразился скандал в связи с возможной организацией переворота в Черногории с участием российских спецслужб. И в качестве адреса для уплаты штрафа за нарушение ПДД Андреев указал Хорошевское шоссе, 76 Б, все тот же «аквариум». А некто гражданин России Эдуард Широков (Шишмаков), работавший в Польше заместителем военного атташе и выдворенный оттуда в 2014 году, в 2016 году отправился в Сербию для организации переворота в Черногории, и имел паспорт, отличавшийся от паспорта Александра Петрова всего на 26 единиц. Остается надеяться, что теперь в Европе будут внимательнее смотреть за подозрительными паспортами подозрительных россиян.

Некто Потемкин, летавший в Белград вместе с Андреевым, при покупке земельного участка в Клинском районе Подмосковья под индивидуальное жилищное строительство, местом постоянного жительства указал все тоже разведподразделение Минобороны на Хорошевском шоссе, равно как и при покупке автомобиля Nissan X-Trail в 2011 году. В диапазоне же между паспортами Андреева и Широкова затесался некто Александр Поляков, который также при регистрации автомобиля и регистрации прав на земельный участок указал все тот же сакраментальный адрес: Хорошевское шоссе, 76 Б.

На прямой вопрос корреспондента петербургского сайта «Фонтанка.ру»: «Александр Евгеньевич, вы работаете в разведке?» тот отреагировал с нескрываемым ужасом: «Вы что, с ума сошли, что ли?» Правда, при дальнейших расспросах Поляков признался, что уже четыре года как вышел на пенсию (кстати сказать, на пенсию он вышел в возрасте всего лишь 53 лет, на 7 лет раньше, чем подавляющее большинство нынешних российских пенсионеров-мужчин). И что самое забавное, на того же Полякова был оформлен загранпаспорт, идентичный с номером загранпаспорта некоего Куарука.

Да, судя по всему, в ГРУ и ФСБ перестали ловить мышей. Интересно также, что обладатели паспортов киллерской серии отправляются путешествовать в очень специфическое время и место. Так, некто гражданин Тарасов летал в Стамбул 24 апреля 2017 года и вернулся в Москву 4 мая. Как раз на это время пришелся визит Владимира Путина в Турцию, и его переговоры с Реджепом Таипом Эрдоганом состоялись 3 мая. Закрадывается подозрение, что Тарасов так или иначе обеспечивал безопасность визита. Хотя доверять обеспечение государственного визита профессиональным киллерам выглядит несколько странно.

Что ж, теперь в Европе знают, где и как искать русских киллеров. Остается надеяться, что их поиском ныне озаботятся все государства Евросоюза, и что теперь подозреваемых не будут просто высылать восвояси, а сразу же отправят на цугундер. Тогда, возможно, удастся предотвратить новые трагические инциденты как в Европе, так и во всем мире. Остается также надеяться, что получивших поистине мировую известность Александра Петрова и Руслана Боширова, ставших настоящими героями русского Интернета, ГРУ и администрация президента России в ближайшее время ликвидировать все же не будут. Хотя соблазн «замочить» их все же останется.

Борис Соколов, «День»