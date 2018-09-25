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Парламент Эстонии отклонил введение двойного гражданства

  • 25.09.2018, 15:25

За отклонение законопроекта проголосовали депутаты трех правящих партий.

Парламент Эстонии отклонил законопроект, разрешающий гражданам Эстонии по рождению одновременно иметь гражданство государств-членов ЕС, США, Австралии, Канады, Швейцарии и Новой Зеландии.

Об этом сообщает ERR.ee.

За отклонение законопроекта проголосовали 50 депутатов парламента, 35 были против, 12 - не голосовали.

За отклонение законопроекта проголосовали депутаты трех правящих партий - Центристской, Социал-демократической и "Отечества", а также Консервативной народной партии.

Основной целью инициированного в мае законопроекта было предоставить возможность восстановить эстонское гражданство людям, которые ранее приняли гражданство стран своего проживания и по этой причине утратили гражданство Эстонии, обеспечив сохранение связей этих людей с исторической родиной.

При этом знание эстонского языка не было бы обязательным для получения гражданства по рождению.


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