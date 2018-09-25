Шейман отчитался Лукашенко после визита в Зимбабве 2 25.09.2018, 15:31

Экспорт Беларуси в Зимбабве составляет $19 миллионов.

Лукашенко 25 сентября принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе диктатора. Лукашенко проинформирован о состоявшемся недавно визите Виктора Шеймана в Республику Зимбабве.

Во время поездки прошли переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва. Управделами Лукашенко подарил ему меч.

По данным Белстата, в прошлом году белорусский экспорт в Зимбабве вырос в 86 раз — до 19 млн долларов.