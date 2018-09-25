Нефть российской экономике уже не поможет Слава Рабинович, «Обозреватель»

25.09.2018, 15:34

Слава Рабинович

Неофеодализм не совместим с современностью.

Перед российской экономикой стоит много вызовов – бесчисленное количество разных санкций, падение рубля, но в тоже время, цена на нефть на днях выросла до 80 долл. - ред.

В 2013 году цена на нефть была 110 дол. за баррель, а слабый экономический рост, последовавший за чудовищной рецессией 2008/2009 гг., тогда замедлился до 1,3%, с отрицательной динамикой от квартала к кварталу. В это же самое время, в 2013 г., при этой самой цене на нефть в 110 дол. за баррель, ВВП США рос на 4%, т.е. в три раза быстрее российского. Путин знал, что российская экономика постепенно падает в рецессию, даже при этой цене на нефть, и не захотел отвечать за вторую рецессию в течение четырех лет. Для этого он смел все фигуры со стола и ударил весь мир доской по голове, аннексировав Крым, развязав войну на востоке Украины и наладив свою преступную пропагандистскую машину на откровенно фашистский лад.

Почему при 110 дол. за баррель в 2013 году экономика почти не росла и начала снова заваливаться в рецессию? Развивающаяся демократия была заменена на фашизм, а развивающийся капитализм был заменен на бандитский неофеодализм. Оба эти фактора являются несовместимыми с экономической жизнью. Кроме всего, Путин нарушил Конституцию, вернувшись в президентское кресло в 2012 году (объявив об этом 24 сентября 2011 года), и из-за этого произошел обвал капитальных инвестиций: собственники бизнесов в России голосовали ногами и своими кошельками, выводя деньги из страны. Они сразу почувствовали демонтаж конституционного строя и де-факто госпереворот. Если президент нарушает Конституцию, то невозможно говорить о соблюдении всех других законов всеми остальными, и это и понимали бизнесмены.

Сейчас при растущей нефти рубль будет просто не так сильно падать, но российской экономике цена на нефть уже не поможет. Так же, как не помогла и в 2013 году. Фашизм и бандитский неофеодализм несовместимы с жизнью.

Слава Рабинович, «Обозреватель»