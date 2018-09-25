Андрей Паук: На сессии и совещания «депутатов» буду прорываться, потому что имею право 1 25.09.2018, 15:42

Андрей Паук

Власти скрывают от белорусов свою деятельность.

Известного блогер из Октябрьского (Гомельская область) Андрей Паук был задержан милицией в прямом эфире. Он хотел присутствовать на сессии райсовета «депутатов». Увидеть собственными глазами, что делают на сессии «депутаты», не удалось, передает «Радыё Свабода». «Вам запрещено здесь находиться», - заявил милиционер и вывел блогера.

Андрей Паук уверен: действия милиции незаконны. По закону «О местном самоуправлении», сессии «советов депутатов» проводятся открыто и гласно. На них вправе присутствовать как чиновники, так и граждане. Такая норма прописана в статье 9.

Это не первая попытка блогера попасть на заседания исполкома и сессии райсовета. Чиновники его не допускают на совещания. Ссылаются, что информацию о деятельности «вертикали» можно прочитать в районной газете.

«Но я хочу иметь полную и объективную информацию о деятельности наших властей. И имею на это право», - упорствует блогер.

Запрет присутствовать на совещаниях он обжаловал в суде. Октябрьский судья отказался рассматривать дело - взял самоотвод. Дело передали на рассмотрение в суд Мозырского района. Инстанция отклонила жалобу блогера на действия чиновников.

«Я сегодня напишу жалобу в прокуратуру - на действия милиции. Считаю их незаконными. Решение суда еще не правомочно, я его обжалую. На сессии и совещания буду прорываться, потому что имею право как гражданин там присутствовать. Да и в конце концов - это шоу, зрелище, подписчики моего канала такое любят и ставят мне лайки», - прокомментировал Андрей Паук.

Он поставил целью сделать местную власть более открытой для людей. Сегодня, считает блогер, власть закрыта.

Правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко называет сегодняшнее задержание блогера «произвольным». В пользу этого утверждения свидетельствует тот факт, что милиция не решилась составить административный протокол. Блогера просто опросили в отделе.

«Все законодательство - и о государственной службе, и об управлении, самоуправлении, и Конституция - отдают приоритет правам гражданина, а не государству. Гражданин имеет право на получение информации, как и присутствовать на совещаниях и сессиях местных органов власти. Чиновники ссылаются на регламент райсовета. Но регламент не может противоречить национальному законодательству», - считает правозащитник.