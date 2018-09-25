В Латвии Папа Франциск процитировал администратора Минской и Могилевской епархий 25.09.2018, 15:48

Святой Отец назвал девиз своего путешествия.

Дева Мария стоит рядом со страждущими и призывает к прощению и созиданию братства, заметил Понтифик во время св. Мессы, которую служил 24 сентября в святилище Матери Божией Аглонской в Латвии, сообщает Белорусский служба vaticannews.va.

В проповеди Папа сослался на девиз своего путешествия в Латвию: «Покажи нам свою Матерь». Он заметил, что на страницах Евангелия от Иоанна Дева Мария появляется в двух ситуациях: на свадьбе в Кане и под крестом своего Сына Иисуса.

Франциск заметил, что Мария показывает себя в первую очередь рядом с теми, кто страдает; с теми, от кого весь мир убегает; рядом с теми, кого судят, кого все осуждают, кого депортируют.

«Она не только с теми, кто подвергается угнетению или эксплуатации, но и с теми, кто находится «вне системы», на обочине общества. С ними есть также Мать, прибитая к кресту непонимания и страданий», — заметил Понтифик.

По словам Франциска, Богоматерь также показывает нам, каким образом нужно присутствовать в подобных ситуациях — не мимолетно и поверхностно, но решительно и основательно, чтобы все отчужденные члены общества могли почувствовать благодатную близость этой Матери.

«Также и мы призваны «прикоснуться» к страданиям других. Выйдем навстречу нашему народу, чтобы утешать и сопровождать его. Не будем бояться ощутить силу нежности и войти в конкретную жизнь других», — призвал он.

Франциск отметил важность открытости и настоящей близости к людям, так как, по его словам, не достаточно только находится в одной среде, но надо с любовью принимать других.

«Сколько супругов могли бы рассказать историю того, как они были близки, но не вместе; сколько молодых людей чувствуют больше этой удаленности от взрослых; сколько пожилых людей испытывают холодный досмотр, но не чувствуют, что о них заботятся и принимают с любовью», — отметил он.

Понтифик отметил, что трудно быть открытыми к тем людям, которые причиняли зло. Даже в контексте политической реальности, следует помнить, что Мария показывает себя как женщина, открытая к прощению, способная забывать обиды, подчеркнул Папа.

«Монсеньор Слосканс (администратор Минской и Могилевской епархий в 1926-1981 годах Болеслав Слосканс – Krynica.info), который покоится здесь, после того, как был арестован и сослан далеко, писал своим родителям: «Прошу вас из глубины души: не извольте, чтобы месть и ярость поселились в ваших сердцах. Если мы позволим это, не будем настоящими христианами, но фанатичными»», — сказал Папа.

Святейший Отец призвал латвийских верующих вновь открыть для себя ценность всеобщего братства, а также строить единство с уважением к отличиям.