На открытии секонд-хенда витебчане устроили давку за порошок и мыло в подарок 3 25.09.2018, 16:11

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Жители Витебска с напором прорывались в «бутик» подержанной одежды.

25 сентября в центре Витебска состоялось ничем на первый взгляд не примечательное событие — заработал очередной «бутик» подержанной одежды из Европы, пишет «Витебский курьер».

Открытие магазина на улице Замковой, вероятней всего, осталось бы для всех незамеченным, если бы не огромная толпа, которую витебчане устроили перед запуском торговой точки. Не исключено, что такое поведение горожан было вызвано обещанными подарками для 100 первых покупателей. Кстати, реклама сработала удачно: с самого утра люди начали занимать очередь у входа в магазин.

Публика собралась самая разнообразная — молодежь, ищущая «прикид» для вечеринок, модники, пришедшие за брендовыми вещами, а также люди, которые вынуждены экономить на покупке одежды.

Открыли дверь в секонд-хенд в 9 утра, и люди ринулись туда толпой.

Что ж, раз подержанная одежда по-прежнему вызывает такой ажиотаж, можно только поздравить нас с «достижением очередного рекорда».