Чего ныть-то? 1 Виктор Горбачев

25.09.2018, 16:06

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Сами же эту систему выстраиваем и сами же ее подпитываем.

Поборы есть везде. Тем более, в стране для жизни. Они лишь называются по-разному. Или добровольные взносы. Или фонд помощи или взаимопомощи. Какая разница? От названия сбора денег — поборы не уменьшаются. Будь то детский сад или школа, ПТУ или ВУЗ, завод или фабрика, торговый центр или рынок, армия, исполком или сельсовет. Везде они есть.

К примеру, многим предпринимателям «рекомендуют» покупать «Налоговый вестник». Рабочего или учителя — другую газету или журнал. И так далее, стоит только посмотреть по сторонам: пополняют нашими кровными «закрома» всегда и всюду

Вот только инициатива исходит не от простого учителя, воспитателя, бригадира или налогового инспектора. А сверху вниз. Хотя, если человек в «добровольно-принудительном» порядке давал, дает и будет давать, то, может, пусть и не ноет, пусть и дальше дает? А то ведь регулярно слышен стон и плач. Кухонный или дворовой: жалуемся друг другу, пишем в социальных сетях. А фамилию и имя указать, зачастую, нет мужества. Страх надуманный парализует, не более. И всегда есть отмазка.

«Жить тяжело. Зарплаты копеечные. А кругом все просят и просят. Не дашь, так потом еще хуже будет. Или мне, или детям. И вообще, я что, враг своему здоровью? И когда это все закончится? И кто поставит точку этим поборам?». Думаю, многие слышали такое.

Заметил, что чем беднее население — тем чаще и больше частота сборов в разные фонды. И что самое интересное, люди, в основном, дают безотказно.

Слабо же написать коллективное письмо с указанием фамилий, например, в министерство образования с конкретными вопросами: «Куда уходят деньги налогоплательщиков, если родители должны собирать деньги и оплачивать ремонты?». И тогда может Минобразования ждет судьба Минздрава, в виде очередного витка борьбы с коррупцией? Ближе к выборам. Хотя? Кто тогда в избирательных комиссиях будет «правильный» результат делать-то?

Жалуется сосед: внук пошел в первый класс, нужны деньги: «Кроме учебников, тетрадей, туалетной бумаги и прочей мелочи, еще на подарок учителю в День учителя, подарок учителю ко дню рождения, на телевизор в класс, принтер-ксерокс-сканер цветной, ноутбук, ремонт класса и школы, канцелярские товары и еще сдать на нужды класса».

Спрашиваю. Ну и? Платите? Отвечает: а как же, все ведь дают, я что, хуже других?

Советую. Тогда чего ныть-то? Плати и дальше. Еще и на зарплату учителей, воспитателей, налоговых работников и прочих просящих скиньтесь. Молчите, плачьтесь в тряпочку, и платите. Себе во всем отказывайте, берите кредиты для сбора детей в школу, в садик, в университет. За три копейки, как крепостные, впахивайте, и эти же три копейки отдавайте. Абы не было и абы тихо! Сами же эту систему выстраиваем и сами же ее подпитываем.

Так что, не ныть! «Родина» вас не забудет.

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»