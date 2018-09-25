Трамп: Я не намерен встречаться с президентом Ирана 25.09.2018, 16:20

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Глава Белого дома отказал Хасан Роухани, который просил о встрече.

Президент США Дональд Трамп сообщил 25 сентября, что не планирует встречаться со своим иранским коллегой Хасаном Роухани за кулисами 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает «Крым.Реалии».

«Несмотря на запросы, я не собираюсь встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Возможно, когда-то в будущем. Я уверен, что он очень приятный человек!» – написал Трамп в своем Twitter.