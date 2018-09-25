«Роснефти» не хватает денег на оплату контрактов с подрядчиками 25.09.2018, 16:35

Впервые с 2014 года компания просит перенести выплаты на несколько месяцев.

"Роснефть" неожиданно вернулась к практике кризисного 2014 года и начала просить у подрядчиков отсрочить требования к компании по оплате услуг, пишет finanz.ru.

Несмотря на рекордные за 4 года цены на нефть, взлет цен на бензин внутри страны, компания предлагает контрагентам перенести выплаты по контрактам с декабря текущего года на следующий год.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли и контрагентов "Роснефти", просьбы об отсрочках массово поступают от добывающих "дочек" компании.

Уведомления об переносе платежа за уже выполненные работы с текущего на следующий год получил целый ряд предприятий, оказывающих "Роснефти" сервисные услуги, рассказывает президент Евроазиатского геофизического общества Михаил Пасечник.

"Для маленьких компаний, живущих от транша до транша, такой перенос платежа критичен", - констатирует он, добавляя, что в прошлом году "Роснефть" платила в срок, а в этом обещала собрать своих контрагентов на конференцию, чтобы объяснить причины изменения политики.

У "Роснефти" в договорах значится оплата в течение 60-90 дней после окончания работ - дольше, чем у кого-либо на рынке: "Газпром нефть", например, платит в течение 30 дней, "Сургутнефтегаз" - еще быстрее, напоминает президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

Но подрядчики не могут отказаться от работы с "Роснефтью", которая является крупнейшим заказчиком на рынке, а в некоторых регионах - и вовсе единственным, добавляет он.

"Роснефть" однажды уже массово переносила выплаты подрядчикам на два-три месяца, напоминает аналитик S&P Александр Грязнов: это случилось в конце 2014 года, когда ЕС и США ввели санкции, резко упали цены на нефть, а Роснефти" пришлось в экстренном порядке искать деньги на погашение внешнего долга.

В последние два года подсанкционным компаниям удавалось рефинансировать значительную часть долгов: по данным ЦБ, общая сумма внешней задолженности с января 2016-го по январь 2018-го осталась неизменной - 518 млрд долларов.

Конец спокойствию, впрочем, положил введенный весной пакет санкций США: с апреля по июль компании и банки были вынуждены вернуть внешним кредиторам 34 млрд долларов - рекордную с 2015 года сумму. По всей видимости, рефинансировать займы стало сложнее из-за опасений, что санкционное давление будет усиливаться, а под ограничения попадут инвестиции в госдолг и операции с госбанками, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Бюджет "Роснефти", тем временем, трещит по швам даже в условиях 60-процетного роста выручки.

Согласно отчету по МСФО, за первое полугодие компания получила 619 млрд рублей денежного потока от операционной деятельности. Этой суммы едва хватило, чтобы покрыть все расходы на инвестиции (570 млрд рублей), а с учетом оттока по финансовым статьям (90 млрд рублей), "Роснефть" потратила больше, чем пришло на счета.

Разрыв был покрыт за счет "денежной подушки" в виде депозитов,средств в кассе и на банковских счетах, которая сжалась еще на 41 млрд рублей, до 293 млрд.

Суммарный долг "Роснефти" за второй квартал вырос на 44 млрд рублей и стал рекордным за всю историю компании - 4,013 триллиона рублей. Хотя краткосрочные обязательства сократились (на 1,319 трлн рублей), долгосрочные займы росли опережающими темпами - на 1,452 трлн рублей.

Общий объем обязательств "Роснефти", включая кредиты, займы, отложенные налоговые выплаты и предоплатные контракты составил 8,273 трлн рублей, или 131 млрд долларов, что превышает четверть международных резервов России (459,5 млрд долларов на 27 июля).

"Компания проводит системную работу по повышению эффективности в отношениях с контрагентами", - сказал РБК представитель "Роснефти»" По его словам, это делается "в рамках переговорных процессов в строгом соответствии с действующим законодательством".