Политолог: Беларусь будет усиливать шпионаж против Украины 25.09.2018, 16:41

Александр Палий

Северная граница Украины не так безопасна, как может показаться.

Такое мнение в ток шоу "Прямой эфир" на украинском телеканале "Прямiй" выразил политолог Александр Палий.

"Что нам важно в этом контексте понимать? Позиция Беларуси и этих 13 стран - она полностью вполне сателитная по отношению к России. С другой стороны, есть 60 с лишним стран, проголосовавших за украинскую позицию (Голосование включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса – прим. Сharter97).

И есть большое количество, которые воздержались. То есть фактически тоже проголосовали больше в сторону Украины. Потому что вопрос решался в сторону Украины. Они не выступили против", - сказал политолог.

По его словам, с Беларусью очень интересная ситуация. Потому что совсем недавно состоялась длительная дискуссия так называемая между Путиным и Лукашенко, буквально три дня назад.

"После этого пошел месседж от Лукашенко, что он срочно укрепляет белорусско-украинскую границу. Мол, чтобы оружие не поступало в Беларусь и так далее. То есть будут укреплять разведку в приграничных территориях с Украиной, то есть шпионаж по отношению к Украине.

И неизвестно, какими людьми: или белорусскими, или русскими. Это ключевое следствие всех тех перипетий, которые сейчас происходят. То есть у нас север совсем не так безопасна, как это может кому-то показаться ", - заключил Палий.