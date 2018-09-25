Экологи призывают остановить строительство дорог на Ольманских болотах 5 25.09.2018, 17:06

1,227

Фото: tut.by

Природа в Ольманах является уникальной и редкой для Европы.

Международные экологи призывают сохранить нетронутыми Ольманские болота. Международная рабочая группа по сохранению болот призывает остановить здесь строительство дороги и направила резолюцию в Минприроды, Минлесхоз и МИД Беларуси, сообщает «Интерфакс».

Кроме того Международная рабочая группа по сохранению болот (IMCG) обратилась в секретариаты Рамсарской и Бернской конвенций. Экологи отмечают свою обеспокоенность планами строительства системы дорог через Ольманские болота, которые уже ведутся. В резолюции, которая принята еще 31 августа этого года на 18-й Генеральной ассамблее отмечается, что работы приведут к нарушению гидрорежима и ландшафта этого уникального природного комплекса.

Болотоведы IMCG считают, что природа в Ольманах является уникальной и редкой для Европы. Потерять это очень легко, но восстановить невозможно.

В свою очередь правительство Беларуси планирует инвестировать здесь около миллиона долларов на создание дорог, которые, по официальному мнению, поспособствуют доступу техники для тушения пожаров.

Но международные экологи с этим не соглашаются, поскольку торфяники находятся под водой. Кроме того, дороги упростят доступ техники к болотам, что может привести к торфодобыче.

ИMCG подчеркивает, что крупнейшие болотные массивы, сохраненные в естественном состоянии, в любой части мира должны быть сохранены как достояние человечества и ценные природные территории.