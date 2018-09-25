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Профсоюз РЭП встал за защиту минчанки, которой наниматель не платил зарплату

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  • 25.09.2018, 17:14

Начальство подделывало подписи в ведомостях о получении зарплаты.

Почерковедческая экспертиза, длившаяся с конца апреля, установила: подписи на расходных кассовых ордерах принадлежат не Анне Батуро, а выполнены кем-то другим, сообщает praca-by.info.

18 сентября в суде Советского района Минска после длительного перерыва прошло заседание по иску жительницы Минска, члена профсоюза РЭП Анны Батуро к ЧУП «Удачный кадр».

Длительный перерыв вызван проведением почерковедческой экспертизы, которая обошлась девушке в 780 рублей. Напомним, Анна Батуро, работница «Удачного кадра» - организации, которая занимается фотосъемками в детских садах, с жалобами на длительную невыплату зарплаты.

Девушка, работавшая администратором в частной фирме, с момента приема на работу – с октября 2017 года – не получила ни копейки. Директор Н. Касперович приняла Анну Батуро как молодого специалиста. Постоянно грубила девушке, общалась с ней на повышенных тонах, зарплату не платила. Последней каплей, переполнившей чашу терпения девушки, стал отказ директора выдать документы для постановки на учет нуждающихся на получении социального жилья в Минске. Анна Батуро – сирота, родных у нее нет.

Девушка обратилась за помощью в независимый профсоюз РЭП.

19 марта Анну Батуро уволили за прогулы (она дважды опоздала на 10 минут, за что получила выговоры). Девушка при помощи юриста профсоюза РЭП подала иск в суд Советского района Минска с требованием уволить ее по 41 статье Трудового кодекса и выплатить компенсацию в размере трех среднемесячных окладов.

20 апреля суд Советского района Минска отправил на почерковедческую экспертизу документы о заработной плате, за которую якобы расписывалась уволенная Анна Батуро.

Экспертиза показала, что подписи на расходных кассовых ордерах принадлежат не Анне Батуре, а выполнены третьим лицом.

Суд перенесен на 1 октября в связи с тем, что судья решил проверить, где находилась девушка в момент приписываемых ей прогулов 29 января и 19 февраля 2018 года.

Представитель профсоюза РЭП Игорь Комлик, представлявший интересы Анны Батуро в суде, ставил под сомнение необходимость таких действий, поскольку в материалах дела есть справка от мобильного оператора МТС, которая подтверждает, что во время так называемых «прогулов» девушка находилась на работе. В любом случае, с приказами о дисциплинарных взысканиях за «прогулы» она не знакомилась. Акты о том, что Батуро ознакомлена с приказами о дисциплинарных взысканиях, подписывали другие работники «Удачного кадра».

Будет ли возбуждено уголовное дело за подделку подписей, покажет время.


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