Официально: белорусские хоккеисты признаны в России нелегионерами 1 25.09.2018, 17:35

Вопрос решился в пользу белорусских хоккеистов.

В конце минувшей недели за подписью министра спорта России Павла Колобкова увидел свет приказ, который поставил точку в длившейся три года легионерской эпопее белорусских хоккеистов в российских клубах, сообщает "Прессбол".

Документ, в частности, предписывает:

Внести в приказ Минспорта России от 20.04.2017 № 368 "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "хоккей", следующие изменения:

а) дополнить пунктом 2 следующего содержания: "Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "хоккей", утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, распространяются на спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, являющихся гражданами «cоюзного государства», образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь".

Напомним, что после придания нашим игрокам легионерского статуса уже после старта чемпионата КХЛ-2015/16 целому ряду из них пришлось согласиться на досрочный разрыв контрактов с российскими клубами. Позже ситуация еще более усложнилась: желающие выступать в российских командах воспитанники белорусского хоккея были вынуждены писать заявления, в которых отказывались от выступления за национальную команду своей страны.

Несоответствие подобного положения вещей межгосударственным договоренностям России и Беларуси было очевидным, в итоге вопрос был поднят на высшем государственном уровне. И, судя по всему, наконец решен в белорусскую пользу.